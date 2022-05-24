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Дизайнер-графист Арютаа о своем творчестве: вдохновляет природа Абхазии
Дизайнер-графист Арютаа о своем творчестве: вдохновляет природа Абхазии
Участница выставки в Сухуме, дизайнер-графист Джансет Арютаа рассказала в эфире радио Sputnik о творчестве, адаптации репатриантов в Абхазии. 24.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-24T18:42+0300
2022-05-24T18:45+0300
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Дизайнер - графист Арютаа о своем творчестве: вдохновляет природа Абхазии
Дизайнер - графист Арютаа о своем творчестве: вдохновляет природа Абхазии
На культурно-деловой платформе "Гума" 24 мая открылась выставка художников из числа репатриантов. Выставка организована Госкомитетом РА по репатриации. На экспозиции представлены работы молодых художников Сандро Арютаа, Кадыра Тванба, Джансет Арютаа, Сатаней Кабартай, Зевара Арютаа, Даны Лейба, Саера Хажи Бек, Мухамада Хагуш. Выставка продлится до 26 мая.Джансет Арютаа рассказала в эфире радио, что она впервые участвует в подобной выставке, это хорошая возможность для молодых репатриантов представить творчество широкой публике. Она начала рисовать после переезда в Абхазию. По признанию Джансет, языковой барьер она также преодолевала посредством рисунков. Природа Абхазии, по ее словам , вдохновляет и помогает творить.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, искусство, выставка, художник, репатриация, подкасты, аудио

Дизайнер-графист Арютаа о своем творчестве: вдохновляет природа Абхазии

18:42 24.05.2022 (обновлено: 18:45 24.05.2022)
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Дизайнер - графист Арютаа о своем творчестве: вдохновляет природа Абхазии
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Участница выставки в Сухуме, дизайнер-графист Джансет Арютаа рассказала в эфире радио Sputnik о творчестве, адаптации репатриантов в Абхазии.
На культурно-деловой платформе "Гума" 24 мая открылась выставка художников из числа репатриантов. Выставка организована Госкомитетом РА по репатриации. На экспозиции представлены работы молодых художников Сандро Арютаа, Кадыра Тванба, Джансет Арютаа, Сатаней Кабартай, Зевара Арютаа, Даны Лейба, Саера Хажи Бек, Мухамада Хагуш. Выставка продлится до 26 мая.
Джансет Арютаа рассказала в эфире радио, что она впервые участвует в подобной выставке, это хорошая возможность для молодых репатриантов представить творчество широкой публике. Она начала рисовать после переезда в Абхазию. По признанию Джансет, языковой барьер она также преодолевала посредством рисунков. Природа Абхазии, по ее словам , вдохновляет и помогает творить.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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