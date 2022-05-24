Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20220524/evstafev-ssha-khotya-organizovat-upravlyaemyy-khaos-v-vostochnoy-azii-1039240321.html
Евстафьев: США хотя организовать "управляемый хаос" в Восточной Азии
Евстафьев: США хотя организовать "управляемый хаос" в Восточной Азии
Джо Байден заявил, что США готовы применить свои вооруженные силы для защиты Тайваня от Китая, при том, что США не признают Тайвань отдельным государством. 24.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-24T20:05+0300
2022-05-24T20:05+0300
видео
мультимедиа
китай
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/18/1039239179_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c06d9728a06074b1fc580e3e395af259.jpg
Кандидат политических наук в интервью Sputnik заявил, что американский президент не ошибся, когда говорил о применении военной силы в случае, если Китай захочет занять Тайвань.По мнению эксперта, глубинная цель внешней политики США - организация "управляемого хаоса" в Восточной или Юго-Восточной Азии, больной точки для Китая. Точно так же американцы поступили и с Россией, долгие годы потратив на создание "управляемого хаоса" на Украине.Причиной такой внешней политики Евстафьев назвал мнение Соединенных Штатов о том, что мир принадлежит им, и только они могут менять в нем правила игры, в том числе связанные с национальным суверенитетом и государственными границами.
китай
россия
сша
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/18/1039239179_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f249f9073d13e6975b2e011d225bbba1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, мультимедиа, китай, россия, сша, видео

Евстафьев: США хотя организовать "управляемый хаос" в Восточной Азии

20:05 24.05.2022
© Видео Sputnik
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Джо Байден заявил, что США готовы применить свои вооруженные силы для защиты Тайваня от Китая, при том, что США не признают Тайвань отдельным государством.
Кандидат политических наук в интервью Sputnik заявил, что американский президент не ошибся, когда говорил о применении военной силы в случае, если Китай захочет занять Тайвань.
По мнению эксперта, глубинная цель внешней политики США - организация "управляемого хаоса" в Восточной или Юго-Восточной Азии, больной точки для Китая. Точно так же американцы поступили и с Россией, долгие годы потратив на создание "управляемого хаоса" на Украине.
Причиной такой внешней политики Евстафьев назвал мнение Соединенных Штатов о том, что мир принадлежит им, и только они могут менять в нем правила игры, в том числе связанные с национальным суверенитетом и государственными границами.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0