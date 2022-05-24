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Евстафьев: США хотя организовать "управляемый хаос" в Восточной Азии
Евстафьев: США хотя организовать "управляемый хаос" в Восточной Азии
Джо Байден заявил, что США готовы применить свои вооруженные силы для защиты Тайваня от Китая, при том, что США не признают Тайвань отдельным государством. 24.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-24T20:05+0300
2022-05-24T20:05+0300
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Кандидат политических наук в интервью Sputnik заявил, что американский президент не ошибся, когда говорил о применении военной силы в случае, если Китай захочет занять Тайвань.По мнению эксперта, глубинная цель внешней политики США - организация "управляемого хаоса" в Восточной или Юго-Восточной Азии, больной точки для Китая. Точно так же американцы поступили и с Россией, долгие годы потратив на создание "управляемого хаоса" на Украине.Причиной такой внешней политики Евстафьев назвал мнение Соединенных Штатов о том, что мир принадлежит им, и только они могут менять в нем правила игры, в том числе связанные с национальным суверенитетом и государственными границами.
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видео, мультимедиа, китай, россия, сша, видео
Евстафьев: США хотя организовать "управляемый хаос" в Восточной Азии
Джо Байден заявил, что США готовы применить свои вооруженные силы для защиты Тайваня от Китая, при том, что США не признают Тайвань отдельным государством.
Кандидат политических наук в интервью Sputnik заявил, что американский президент не ошибся, когда говорил о применении военной силы в случае, если Китай захочет занять Тайвань.
По мнению эксперта, глубинная цель внешней политики США - организация "управляемого хаоса" в Восточной или Юго-Восточной Азии, больной точки для Китая. Точно так же американцы поступили и с Россией, долгие годы потратив на создание "управляемого хаоса" на Украине.
Причиной такой внешней политики Евстафьев назвал мнение Соединенных Штатов о том, что мир принадлежит им, и только они могут менять в нем правила игры, в том числе связанные с национальным суверенитетом и государственными границами.