https://sputnik-abkhazia.ru/20220524/forum-novye-smysly-novoy-realnosti-pryamaya-translyatsiya-1039226555.html

Форум "Новые смыслы новой реальности". Прямая трансляция

Форум "Новые смыслы новой реальности". Прямая трансляция

Форум "Новые смыслы новой реальности" посвящен тенденциям быстро меняющегося мира, на нем будут рассмотрены острейшие проблемы, такие как информационные войны... 24.05.2022, Sputnik Абхазия

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в мире

видео

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Форум "Новые смыслы новой реальности" посвящен тенденциям быстро меняющегося мира, на нем будут рассмотрены острейшие проблемы, такие как информационные войны, борьба с неонацизмом, двойные стандарты в контексте прав человека, способы анализа и проверки информации.В дискуссии примут участие руководители профильных министерств, представители Госдумы и Совета Федерации, известные журналисты, блогеры и лидеры мнений.

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