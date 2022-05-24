https://sputnik-abkhazia.ru/20220524/muzyka-vo-blago-v-sukhume-proshel-kontsert-v-podderzhku-shkoly-iskusstv-imeni-kovacha-1039241277.html
Музыка во благо: в Сухуме прошел концерт в поддержку школы искусств имени Ковача
Музыка во благо: в Сухуме прошел концерт в поддержку школы искусств имени Ковача
Школа искусств не впервые проводит благотворительный концерт, раньше учащиеся выступали в органном зале Пицундского храма. 24.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-24T21:32+0300
2022-05-24T21:32+0300
2022-05-24T21:32+0300
в абхазии
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Благотворительный концерт в поддержку Детской школы искусств имени Ковача прошел на культурно-деловой площадке "Гума" в Сухуме 24 мая.Долгое время воспитанники школы не могли демонстрировать свои таланты широкой публике из-за пандемии COVID-19 и неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране.Все вырученные на концерте деньги пойдут на ремонт в детской школе искусств. Зданию 120 лет, капитального ремонта в нем не было с советских времен. Попытки внести ремонт в Инвестпрограмму не увенчались успехом, в чем, по словам директора школы, Михаила Алхазова есть и хорошая сторона - так руководство может восстанавливать здание бережно, стараясь сохранить его первоначальный вид.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
музыка, видео, мультимедиа, видео
Музыка во благо: в Сухуме прошел концерт в поддержку школы искусств имени Ковача
Школа искусств не впервые проводит благотворительный концерт, раньше учащиеся выступали в органном зале Пицундского храма.
Благотворительный концерт в поддержку Детской школы искусств имени Ковача прошел на культурно-деловой площадке "Гума" в Сухуме 24 мая.
Долгое время воспитанники школы не могли демонстрировать свои таланты широкой публике из-за пандемии COVID-19 и неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране.
Все вырученные на концерте деньги пойдут на ремонт в детской школе искусств. Зданию 120 лет, капитального ремонта в нем не было с советских времен. Попытки внести ремонт в Инвестпрограмму не увенчались успехом, в чем, по словам директора школы, Михаила Алхазова есть и хорошая сторона - так руководство может восстанавливать здание бережно, стараясь сохранить его первоначальный вид.