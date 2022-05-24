https://sputnik-abkhazia.ru/20220524/turbaza-smyr-i-rezvan-o-vozmozhnostyakh-razvitiya-speleoturizma-v-abkhazii--1039233599.html
Турбаза: Смыр и Резван о возможностях развития спелеотуризма в Абхазии
Турбаза: Смыр и Резван о возможностях развития спелеотуризма в Абхазии
Как развивать спелеотуризм, что это может дать стране и как в этом плане могли бы сотрудничать абхазские и российские специалисты, в эфире радио Sputnik... 24.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-24T16:54+0300
2022-05-24T16:54+0300
2022-05-24T17:04+0300
радио
турбаза
спелеологи
пещеры
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Турбаза: Смыр и Резван о возможностях развития спелеотуризма в Абхазии
Турбаза: Смыр и Резван о возможностях развития спелеотуризма в Абхазии
В течение последних 22 лет Абхазия лидирует в списке глубочайших пещер мира, республика четко держит первенство, четыре самых глубоких пещеры мира в Абхазии, сказал Резван в беседе на радио.По мнению эксперта, чтобы в Абхазии развивался спелеотуризм, надо понимать, что надо развивать альпинизм наоборот или оборудованные для посещения обычными людьми залы, где люди в комфортных условиях будут знакомиться с красотами подземного мира."Если развивать маршруты, то они должны быть комплексными, и при этом надо рассчитывать на разный уровень интересов туристов. Кто хочет комфортное посещение, а кто-то иные условия. Очевидно, что работу надо начинать с мониторинга интересов людей, приезжающих в Абхазию и увидеть собственно, что они хотят, и под это ориентироваться. Обустройство туристских маршрутов можно обсудить на конференции, где могут собраться российские и абхазские эксперты.Есть определенная часть населения, которая не любит экзотику и не будет спускаться в пещеру, но при этом интересно побывать на плато и увидеть входные части. При этом должны быть созданы комфортные условия, чтобы они могли разместиться в обустроенных палатках либо более капитальные сооружения", – отметил Резван.Офицер МЧС Абхазии Фат Смыр сказал, что для спуска в пещеру даже во входной колодец необходимо проходить серьезную подготовку с инструктором, и это будет дорогое удовольствие, отметил он."Можно все организовать, но на сегодняшний день это нецелесообразно", – считает Смыр.Член сочинской секции Русского географического общества также рассказал о таком аспекте, как экологический."Обычно после посещение пещер группами остается большое количество всевозможных следов жизнедеятельности человека, которые нарушают естественную среду обитания пещеры. У нас в свое время был случай, когда смыли культурный слой. Пещеры – национальное богатство Абхазии. Они должны быть сохранены в любом случае. Если говорить о получении доходов, при этом пещера пострадает, очевидно, не должно быть приоритета получения денежных средств над вопросами охраны пещер", – сказал Резван.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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турбаза, спелеологи, пещеры, аудио
Турбаза: Смыр и Резван о возможностях развития спелеотуризма в Абхазии
16:54 24.05.2022 (обновлено: 17:04 24.05.2022)
Как развивать спелеотуризм, что это может дать стране и как в этом плане могли бы сотрудничать абхазские и российские специалисты, в эфире радио Sputnik рассказали член сочинской секции Русского географического общества Владимир Резван и офицер МЧС Абхазии Фат Смыр.
В течение последних 22 лет Абхазия лидирует в списке глубочайших пещер мира, республика четко держит первенство, четыре самых глубоких пещеры мира в Абхазии, сказал Резван в беседе на радио.
По мнению эксперта, чтобы в Абхазии развивался спелеотуризм, надо понимать, что надо развивать альпинизм наоборот или оборудованные для посещения обычными людьми залы, где люди в комфортных условиях будут знакомиться с красотами подземного мира.
"Если развивать маршруты, то они должны быть комплексными, и при этом надо рассчитывать на разный уровень интересов туристов. Кто хочет комфортное посещение, а кто-то иные условия. Очевидно, что работу надо начинать с мониторинга интересов людей, приезжающих в Абхазию и увидеть собственно, что они хотят, и под это ориентироваться. Обустройство туристских маршрутов можно обсудить на конференции, где могут собраться российские и абхазские эксперты.
Есть определенная часть населения, которая не любит экзотику и не будет спускаться в пещеру, но при этом интересно побывать на плато и увидеть входные части. При этом должны быть созданы комфортные условия, чтобы они могли разместиться в обустроенных палатках либо более капитальные сооружения", – отметил Резван.
Офицер МЧС Абхазии Фат Смыр сказал, что для спуска в пещеру даже во входной колодец необходимо проходить серьезную подготовку с инструктором, и это будет дорогое удовольствие, отметил он.
"Можно все организовать, но на сегодняшний день это нецелесообразно", – считает Смыр.
Член сочинской секции Русского географического общества также рассказал о таком аспекте, как экологический.
"Обычно после посещение пещер группами остается большое количество всевозможных следов жизнедеятельности человека, которые нарушают естественную среду обитания пещеры. У нас в свое время был случай, когда смыли культурный слой. Пещеры – национальное богатство Абхазии. Они должны быть сохранены в любом случае. Если говорить о получении доходов, при этом пещера пострадает, очевидно, не должно быть приоритета получения денежных средств над вопросами охраны пещер", – сказал Резван.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.