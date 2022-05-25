https://sputnik-abkhazia.ru/20220525/endokrinolog-rasskazala-o-boleznyakh-schitovidnoy-zhelezy-v-abkhazii---1039252239.html
Эндокринолог рассказала о болезнях щитовидной железы в Абхазии
Эндокринолог рассказала о болезнях щитовидной железы в Абхазии
25 мая отмечают Всемирный день щитовидной железы. Различными расстройствами в работе щитовидной железы страдает до трети всего населения планеты. О... 25.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-25T16:26+0300
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Эндокринолог рассказала о болезнях щитовидной железы в Абхазии
Эндокринолог рассказала о болезнях щитовидной железы в Абхазии
25 мая отмечают Всемирный день щитовидной железы. Различными расстройствами в работе щитовидной железы страдает до трети всего населения планеты. О профилактике и лечении этих заболеваний, важности раннего их выявления в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала врач-эндокринолог Нана Аргун.Она отметила, что проблема со щитовидной железой среди населения в Абхазии очень актуальна. Связано это с йододефицитом в организме. Основной источник йода – вода и еда. С водой, как сказала врач, в Абхазии проблема, поскольку все воды Кавказа являются слабоминерализованными. "Чтобы восполнить суточную потребность йода, нужно употреблять не менее 300 граммов рыбы в день , плюс морскую капусту. Однако в Абхазии не развита культура употребления в пищу морепродуктов", – подчеркнула Аргун. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Эндокринолог рассказала о болезнях щитовидной железы в Абхазии
16:26 25.05.2022 (обновлено: 16:51 25.05.2022)
25 мая отмечают Всемирный день щитовидной железы. Различными расстройствами в работе щитовидной железы страдает до трети всего населения планеты. О профилактике и лечении этих заболеваний, важности раннего их выявления в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала врач-эндокринолог Нана Аргун.
Она отметила, что проблема со щитовидной железой среди населения в Абхазии очень актуальна. Связано это с йододефицитом в организме.
"Щитовидная железа считается дирижером всего организма. Это один из самых главных органов. Очень важно, чтобы работа этого дирижера не страдала", – сказала Аргун.
Основной источник йода – вода и еда. С водой, как сказала врач, в Абхазии проблема, поскольку все воды Кавказа являются слабоминерализованными.
"Чтобы восполнить суточную потребность йода, нужно употреблять не менее 300 граммов рыбы в день , плюс морскую капусту. Однако в Абхазии не развита культура употребления в пищу морепродуктов", – подчеркнула Аргун.
Подробности слушайте в аудиофайле
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