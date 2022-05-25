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Избран новый депутат Собрания Гагрского района
Избран новый депутат Собрания Гагрского района
Повторные выборы были назначены в связи с тем, что депутат Собрания по этому избирательному округу Бадрик Пилия был избран депутатом Парламента Абхазии. 25.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-25T11:12+0300
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СУХУМ, 25 мая – Sputnik. Гагрская районная избирательная комиссия определила победителя выборов в Собрание Гагрского района по округу №17 в поселке Цандрыпш. Об этом сообщает официальный сайт администрации города.Выборы прошли 21 мая. Явка составила 47,4% от общего числа избирателей по округу. Все граждане, принявшие участие в голосовании, проголосовали за избранного депутата.Депутаты Собрания избираются сроком на четыре года.Согласно закону "О выборах в органы местного самоуправления", только в случае выбытия депутата Собрания менее чем за девять месяцев до истечения срока полномочий депутатов выборы депутата вместо выбывшего не проводятся.
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абхазия, гагра, новости
Избран новый депутат Собрания Гагрского района
11:12 25.05.2022 (обновлено: 11:15 25.05.2022)
Повторные выборы были назначены в связи с тем, что депутат Собрания по этому избирательному округу Бадрик Пилия был избран депутатом Парламента Абхазии.
СУХУМ, 25 мая – Sputnik.
Гагрская районная избирательная комиссия определила победителя выборов в Собрание Гагрского района по округу №17 в поселке Цандрыпш. Об этом сообщает
официальный сайт администрации города.
Избранным депутатом стал Эдгар Бутба.
Выборы прошли 21 мая. Явка составила 47,4% от общего числа избирателей по округу. Все граждане, принявшие участие в голосовании, проголосовали за избранного депутата.
Депутаты Собрания избираются сроком на четыре года.
Согласно закону "О выборах в органы местного самоуправления", только в случае выбытия депутата Собрания менее чем за девять месяцев до истечения срока полномочий депутатов выборы депутата вместо выбывшего не проводятся.