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Лед тронулся: когда упростится переход российско-абхазской границы
Лед тронулся: когда упростится переход российско-абхазской границы
Депутаты Госдумы России и Парламента Абхазии обсудили возможность упрощения пересечения российско-абхазской границы на заседании в Москве в среду, 25 мая. 25.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-25T17:10+0300
2022-05-25T17:10+0300
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Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров в ходе видеомоста Москва-Сухум в пресс-центре Sputnik Абхазия рассказал, какие шаги планируют предпринять для упрощения пересечения границы по реке Псоу.По его словам, вопрос особенно актуален для российских туристов сейчас, когда во многих регионах России действуют ограничения на авиасообщение. В этих условиях туристы вынуждены искать альтернативные направления. И здесь открываются новые возможности для Абхазии."Мы вместе с нашими коллегами, с депутатами и заинтересованными структурами обсуждали, как возможно создать более быстрые условия для посещения туристами как краткосрочных туров в Абхазию, так и длинных туристических поездок", – сказал Туров.Подробнее об итогах встречи, смотрите в видеоинтервью.
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Лед тронулся: когда упростится переход российско-абхазской границы
17:10 25.05.2022 (обновлено: 19:22 25.05.2022)
Депутаты Госдумы России и Парламента Абхазии обсудили возможность упрощения пересечения российско-абхазской границы на заседании в Москве в среду, 25 мая.
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров в ходе видеомоста Москва-Сухум в пресс-центре Sputnik Абхазия
рассказал, какие шаги планируют предпринять для упрощения пересечения границы по реке Псоу.
По его словам, вопрос особенно актуален для российских туристов сейчас, когда во многих регионах России действуют ограничения на авиасообщение. В этих условиях туристы вынуждены искать альтернативные направления. И здесь открываются новые возможности для Абхазии.
"Мы вместе с нашими коллегами, с депутатами и заинтересованными структурами обсуждали, как возможно создать более быстрые условия для посещения туристами как краткосрочных туров в Абхазию, так и длинных туристических поездок", – сказал Туров.
Подробнее об итогах встречи, смотрите в видеоинтервью.