https://sputnik-abkhazia.ru/20220525/led-tronulsya-kogda-uprostitsya-perekhod-rossiysko-abkhazskoy-granitsy-1039252586.html

Лед тронулся: когда упростится переход российско-абхазской границы

Лед тронулся: когда упростится переход российско-абхазской границы

Депутаты Госдумы России и Парламента Абхазии обсудили возможность упрощения пересечения российско-абхазской границы на заседании в Москве в среду, 25 мая. 25.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-25T17:10+0300

2022-05-25T17:10+0300

2022-05-25T19:22+0300

видео

мультимедиа

госдума рф

абхазия

россия

государственная граница

пресс-центр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/19/1039250831_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3884130465fc6dd42a465265d43bd882.jpg

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров в ходе видеомоста Москва-Сухум в пресс-центре Sputnik Абхазия рассказал, какие шаги планируют предпринять для упрощения пересечения границы по реке Псоу.По его словам, вопрос особенно актуален для российских туристов сейчас, когда во многих регионах России действуют ограничения на авиасообщение. В этих условиях туристы вынуждены искать альтернативные направления. И здесь открываются новые возможности для Абхазии."Мы вместе с нашими коллегами, с депутатами и заинтересованными структурами обсуждали, как возможно создать более быстрые условия для посещения туристами как краткосрочных туров в Абхазию, так и длинных туристических поездок", – сказал Туров.Подробнее об итогах встречи, смотрите в видеоинтервью.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, госдума рф, абхазия, россия, государственная граница, видео