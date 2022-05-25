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Матуа о вирусе оспы обезьян: в арсенале медиков вакцина и препараты

Матуа о вирусе оспы обезьян: в арсенале медиков вакцина и препараты

Заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ, помощник министра здравоохранения Абхазии Алиса Матуа в эфире радио Sputnik рассказала, почему не... 25.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-25T10:04+0300

2022-05-25T10:04+0300

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Матуа о вирусе оспы обезьян: в арсенале медиков вакцина и препараты Матуа о вирусе оспы обезьян: в арсенале медиков вакцина и препараты

Вирус оспы обезьян тесно связан с вирусами, с которыми человечество давно уже умеем бороться, сказала в интервью радио Матуа."Первая в мире вакцина была разработана на основе коровьей оспы. Вирус натуральной оспы или, как ее еще называли, черной оспы – это единственная болезнь, которую удалось искоренить человеку в 1980 году. Это удалось осуществить именно благодаря вакцинной профилактики. Исторические данные показывают, что вакцинация против оспы примерно на 85%, согласитесь это немало, защищает от оспы обезьян", - отметила вирусолог.Матуа высказала мнение, что появление вспышек обезьяной оспы могло способствовать ослабление иммунитета, который раньше постоянно стимулировался вакцинопрофилактикой."Прошло более 40 лет. Не исключено, что иммунитет к натуральной оспе ослаблен. Против оспы обезьян есть эффективные вакцины и при необходимости они будут быстро изготовлены. Официально вакцинальные штаммы вируса хранятся в двух страна – Россия и США. Не стоит паниковать. Сегодня в арсенале медиков - вакцина и препараты против оспы". – сказала Матуа.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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