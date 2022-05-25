https://sputnik-abkhazia.ru/20220525/ministr-oborony-abkhazii-pribyl-v-siriyu-s-rabochim-vizitom-1039253408.html

Министр обороны Абхазии прибыл в Сирию с рабочим визитом

Министр обороны Абхазии прибыл в Сирию с рабочим визитом

Владимир Ануа был назначен на пост министра обороны в июне 2020 года. 25.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-25T17:30+0300

2022-05-25T17:30+0300

2022-05-25T17:39+0300

в абхазии

абхазия

сирия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/19/1039253299_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_0df9f71211102f93aed9f197cf110582.jpg

СУХУМ, 25 мая – Sputnik. Министр обороны Абхазии Владимир Ануа прибыл в Сирийскую Арабскую Республику с рабочим визитом, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.Указ о назначении Владимира Ануа министром обороны президент Абхазии Аслан Бжания подписал 1 июня 2020 года. Этим же указом Ануа был освобожден от должности заместителя министра обороны, главного военного инспектора, говорится в сообщении.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, сирия, новости