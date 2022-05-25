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Министр обороны Абхазии прибыл в Сирию с рабочим визитом
Министр обороны Абхазии прибыл в Сирию с рабочим визитом
Владимир Ануа был назначен на пост министра обороны в июне 2020 года. 25.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-25T17:30+0300
2022-05-25T17:30+0300
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СУХУМ, 25 мая – Sputnik. Министр обороны Абхазии Владимир Ануа прибыл в Сирийскую Арабскую Республику с рабочим визитом, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.Указ о назначении Владимира Ануа министром обороны президент Абхазии Аслан Бжания подписал 1 июня 2020 года. Этим же указом Ануа был освобожден от должности заместителя министра обороны, главного военного инспектора, говорится в сообщении.
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Министр обороны Абхазии прибыл в Сирию с рабочим визитом
17:30 25.05.2022 (обновлено: 17:39 25.05.2022)
Владимир Ануа был назначен на пост министра обороны в июне 2020 года.
СУХУМ, 25 мая – Sputnik. Министр обороны Абхазии Владимир Ануа прибыл в Сирийскую Арабскую Республику с рабочим визитом, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
В рамках визита запланированы встречи с руководством Минобороны Сирии для обсуждения вопросов развития двустороннего сотрудничества оборонных ведомств двух стран, а также другие официальные мероприятия.
Указ о назначении Владимира Ануа министром обороны президент Абхазии Аслан Бжания подписал 1 июня 2020 года. Этим же указом Ануа был освобожден от должности заместителя министра обороны, главного военного инспектора, говорится в сообщении.