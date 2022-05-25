https://sputnik-abkhazia.ru/20220525/posrednik-ketsba-o-rabote-gosudarstvennoy-inspektsii-abkhazii-po-karantinu-rasteniy-1039251120.html

Посредник: Кецба о работе Государственной инспекции Абхазии по карантину растений

Посредник: Кецба о работе Государственной инспекции Абхазии по карантину растений

Заместитель руководителя Государственной инспекции Абхазии по карантину растений Алмасхан Кецба в интервью радио Sputnik рассказал о работе, которую проводит... 25.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-25T15:42+0300

2022-05-25T15:42+0300

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Посредник: Кецба о карантине растений Посредник: Кецба о карантине растений

Как отметил Кецба, самое главное в работе инспекции, тщательный отбор образцов. "Это не просто пошел и срезал веточку, должен смотреть агроном, который знает свою работу. При обнаружении каких-либо объектов, он предоставляет образцы в центральную лабораторию. Центральная лаборатория уже после исследования выносит свой вердикт", – рассказал Кецба. Алмасхан Кецба сообщил, что в 2022 году из Абхазии в Россию экспортировано 84 тонны клубники. За тот же период 2021 года экспорт составил 54 тонны. Он также добавил, что экспортная продукция проверяется на наличие вредителей. Подробности слушайте в аудиофайле.

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