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Посредник: Кецба о работе Государственной инспекции Абхазии по карантину растений
Посредник: Кецба о работе Государственной инспекции Абхазии по карантину растений
Заместитель руководителя Государственной инспекции Абхазии по карантину растений Алмасхан Кецба в интервью радио Sputnik рассказал о работе, которую проводит... 25.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-25T15:42+0300
2022-05-25T15:42+0300
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Посредник: Кецба о карантине растений
Посредник: Кецба о карантине растений
Как отметил Кецба, самое главное в работе инспекции, тщательный отбор образцов. "Это не просто пошел и срезал веточку, должен смотреть агроном, который знает свою работу. При обнаружении каких-либо объектов, он предоставляет образцы в центральную лабораторию. Центральная лаборатория уже после исследования выносит свой вердикт", – рассказал Кецба. Алмасхан Кецба сообщил, что в 2022 году из Абхазии в Россию экспортировано 84 тонны клубники. За тот же период 2021 года экспорт составил 54 тонны. Он также добавил, что экспортная продукция проверяется на наличие вредителей. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Посредник: Кецба о работе Государственной инспекции Абхазии по карантину растений
15:42 25.05.2022 (обновлено: 16:19 25.05.2022)
Заместитель руководителя Государственной инспекции Абхазии по карантину растений Алмасхан Кецба в интервью радио Sputnik рассказал о работе, которую проводит инспекция.
Как отметил Кецба, самое главное в работе инспекции, тщательный отбор образцов.
"Это не просто пошел и срезал веточку, должен смотреть агроном, который знает свою работу. При обнаружении каких-либо объектов, он предоставляет образцы в центральную лабораторию. Центральная лаборатория уже после исследования выносит свой вердикт", – рассказал Кецба.
Алмасхан Кецба сообщил, что в 2022 году из Абхазии в Россию экспортировано 84 тонны клубники. За тот же период 2021 года экспорт составил 54 тонны. Он также добавил, что экспортная продукция проверяется на наличие вредителей.
"Во всех тепличных хозяйствах выставлены ловушки по выявлению калифорнийского трипса. Он у нас не обнаружен, клубнику можно экспортировать", – подчеркнул Кецба.
Подробности слушайте в аудиофайле
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