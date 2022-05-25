Трапш о будущем внутренней и внешней политики Южной Осетии

"Южная Осетия свой вектор давно озвучила – она стремится войти в состав Российской Федерации. Этот процесс в нынешней геополитической реальности не может быть быстрым, спонтанным, осуществленным на скорую руку. Но магистральный путь обозначен, и все необходимые санкции на этом пути скорее всего Южная Осетия будет проходить. Что касается внутренней политики, очевидно, что в последние несколько лет очень много было и политических скандалов, и социальных противоречий на маленьком пространстве Южной Осетии. Очевидно, что в обществе есть напряженность", – сказал политолог.