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Трапш о будущем внутренней и внешней политики Южной Осетии
Трапш о будущем внутренней и внешней политики Южной Осетии
Политолог Николай Трапш в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал о первоочередных шагах нового президента Южной Осетии Алана Гаглоева. 25.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-25T14:32+0300
2022-05-25T14:32+0300
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В Цхинвале 24 мая прошла инаугурация вновь избранного президента республики Алана Гаглоева. Выборы президента Южной Осетии проходили в два тура – 10 апреля и 8 мая. По их результатам главой государства, пятым по счету за всю историю республики, стал Алан Гаглоев. На церемонию инаугурации была приглашена делегация из Абхазии, возглавляемая вице-президентом республики Бадрой Гунба. Об абхазо-осетинских отношениях и первоочередных задачах нового руководства республики в интервью радио Sputnik рассказал политолог Николай Трапш. Как отметил Трапш, общий курс в Южной Осетии останется неизменным. Подробности слушайте в аудиофайле. Алан Гаглоев был избран президентом Южной Осетии 8 мая, набрав более 56% голосов избирателей. Церемония инаугурации нового главы государства состоялась 24 мая.
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Трапш о будущем внутренней и внешней политики Южной Осетии
14:32 25.05.2022 (обновлено: 14:41 25.05.2022)
Политолог Николай Трапш в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал о первоочередных шагах нового президента Южной Осетии Алана Гаглоева.
В Цхинвале 24 мая прошла инаугурация вновь избранного президента республики Алана Гаглоева. Выборы президента Южной Осетии проходили в два тура – 10 апреля и 8 мая. По их результатам главой государства, пятым по счету за всю историю республики, стал Алан Гаглоев. На церемонию инаугурации была приглашена делегация из Абхазии, возглавляемая вице-президентом республики Бадрой Гунба. Об абхазо-осетинских отношениях и первоочередных задачах нового руководства республики в интервью радио Sputnik рассказал политолог Николай Трапш.
Как отметил Трапш, общий курс в Южной Осетии останется неизменным.
"Южная Осетия свой вектор давно озвучила – она стремится войти в состав Российской Федерации. Этот процесс в нынешней геополитической реальности не может быть быстрым, спонтанным, осуществленным на скорую руку. Но магистральный путь обозначен, и все необходимые санкции на этом пути скорее всего Южная Осетия будет проходить. Что касается внутренней политики, очевидно, что в последние несколько лет очень много было и политических скандалов, и социальных противоречий на маленьком пространстве Южной Осетии. Очевидно, что в обществе есть напряженность", – сказал политолог.
Подробности слушайте в аудиофайле
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Алан Гаглоев был избран президентом Южной Осетии 8 мая, набрав более 56% голосов избирателей. Церемония инаугурации нового главы государства состоялась 24 мая.