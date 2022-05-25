Видеомост Москва-Сухум: эксперты обсудят пути выхода Абхазии из энергокризиса
13:00 25.05.2022 (обновлено: 14:39 25.05.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукЗаглушки для пресс-центра
© Sputnik / Томас Тхайцук
26 мая в 13:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится видеомост Москва – Сухум на тему "Ситуация в электроэнергетике Абхазии. Пути выхода из энергетического кризиса".
Проблемы энергетической отрасли Абхазии и пути их решения обсудят:
Борис Марцинкевич – эксперт по энергетике, главный редактор журнала "Геоэнергетика инфо",
Аслан Басария – кандидат экономических наук, экс-директор РУП "Черноморэнерго".