https://sputnik-abkhazia.ru/20220525/videomost-moskva-sukhum-eksperty-obsudyat-puti-vykhoda-abkhazii-iz-energokrizisa--1039247443.html

Видеомост Москва-Сухум: эксперты обсудят пути выхода Абхазии из энергокризиса

Видеомост Москва-Сухум: эксперты обсудят пути выхода Абхазии из энергокризиса

26 мая в 13:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится видеомост Москва – Сухум на тему "Ситуация в электроэнергетике Абхазии. Пути выхода из энергетического... 25.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-25T13:00+0300

2022-05-25T13:00+0300

2022-05-25T14:39+0300

пресс-центр

пресс-релизы

проблемы энергетической отрасли в абхазии

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0c/0e/1031457274_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9adb6117a95cc229b02b8078576f79ae.jpg

Проблемы энергетической отрасли Абхазии и пути их решения обсудят:

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

пресс-релизы, проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия