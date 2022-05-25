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Мультимедийный пресс-центр Sputnik Абхазия, город Сухум, улица Пушкина, 16, офис 5-4, почта: info.abk@sputniknews.com, телефон: +79409260000, пресс-служба: media.ab@sputniknews.com
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Видеомост Москва-Сухум: эксперты обсудят пути выхода Абхазии из энергокризиса
Видеомост Москва-Сухум: эксперты обсудят пути выхода Абхазии из энергокризиса
26 мая в 13:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится видеомост Москва – Сухум на тему "Ситуация в электроэнергетике Абхазии. Пути выхода из энергетического... 25.05.2022, Sputnik Абхазия
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пресс-центр
пресс-релизы
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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Проблемы энергетической отрасли Абхазии и пути их решения обсудят:
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пресс-релизы, проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия

Видеомост Москва-Сухум: эксперты обсудят пути выхода Абхазии из энергокризиса

13:00 25.05.2022 (обновлено: 14:39 25.05.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукЗаглушки для пресс-центра
Заглушки для пресс-центра - Sputnik Абхазия, 1920, 25.05.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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26 мая в 13:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится видеомост Москва – Сухум на тему "Ситуация в электроэнергетике Абхазии. Пути выхода из энергетического кризиса".
Проблемы энергетической отрасли Абхазии и пути их решения обсудят:
Борис Марцинкевич – эксперт по энергетике, главный редактор журнала "Геоэнергетика инфо",
Аслан Басария – кандидат экономических наук, экс-директор РУП "Черноморэнерго".
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