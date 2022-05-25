https://sputnik-abkhazia.ru/20220525/zaregistrirovany-kandidaty-v-deputaty-sukhumskogo-gorodskogo-sobraniya-1039248029.html

Зарегистрированы кандидаты в депутаты сухумского городского Собрания

Зарегистрированы кандидаты в депутаты сухумского городского Собрания

Повторные выборы в столичное городское Собрание в избирательном округе №14 пройдут 12 июня. 25.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-25T13:10+0300

2022-05-25T13:10+0300

2022-05-25T14:36+0300

в абхазии

абхазия

сухумское городское собрание

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СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Энвер Чамагуа и Аслан Джопуа зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты сухумского городского Собрания, сообщает администрация города.Регистрация инициативных групп завершилась 22 мая. Регистрация кандидатов началась 23 мая и завершится 1 июня.Выборы назначены в связи с тем, что депутат от округа Нарсоу Салакая был избран депутатом Народного Собрания Абхазии.

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абхазия, сухумское городское собрание, выборы