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Зарегистрированы кандидаты в депутаты сухумского городского Собрания
Зарегистрированы кандидаты в депутаты сухумского городского Собрания
Повторные выборы в столичное городское Собрание в избирательном округе №14 пройдут 12 июня. 25.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-25T13:10+0300
2022-05-25T13:10+0300
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в абхазии
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сухумское городское собрание
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СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Энвер Чамагуа и Аслан Джопуа зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты сухумского городского Собрания, сообщает администрация города.Регистрация инициативных групп завершилась 22 мая. Регистрация кандидатов началась 23 мая и завершится 1 июня.Выборы назначены в связи с тем, что депутат от округа Нарсоу Салакая был избран депутатом Народного Собрания Абхазии.
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абхазия, сухумское городское собрание, выборы
Зарегистрированы кандидаты в депутаты сухумского городского Собрания
13:10 25.05.2022 (обновлено: 14:36 25.05.2022)
Повторные выборы в столичное городское Собрание в избирательном округе №14 пройдут 12 июня.
СУХУМ, 25 мая - Sputnik.
Энвер Чамагуа и Аслан Джопуа зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты сухумского городского Собрания, сообщает
администрация города.
Выборы пройдут 12 июня в избирательном округе №14 (Старый поселок).
Регистрация инициативных групп завершилась 22 мая. Регистрация кандидатов началась 23 мая и завершится 1 июня.
Выборы назначены в связи с тем, что депутат от округа Нарсоу Салакая был избран депутатом Народного Собрания Абхазии.