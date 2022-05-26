https://sputnik-abkhazia.ru/20220526/pravitelstvo-pridnestrovya-otpravleno-v-otstavku-1039268094.html
Правительство Приднестровья отправлено в отставку
Правительство Приднестровья отправлено в отставку
Председателем правительства Приднестровской Молдавской Республики с 17 декабря 2016 являлся Александр Мартынов. 26.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-26T18:25+0300
2022-05-26T18:25+0300
2022-05-27T09:58+0300
приднестровская молдавская республика
новости
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СУХУМ, 26 мая – Sputnik. Премьер и правительство непризнанной Приднестровской Молдавской республики отправлено в отставку, соответствующий указ подписал лидер ПМР Вадим Красносельский, сообщает Sputnik Молдова.Обязанности премьера возложены на зампредседателя правительства по вопросам правового регулирования и взаимодействия с органами госвласти Станислава Касапа.Другим указом Красносельского парламенту Приднестровья предлагается рассмотреть кандидатуру Александра Розенберга на должность главы правительства.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
приднестровская молдавская республика, новости
Правительство Приднестровья отправлено в отставку
18:25 26.05.2022 (обновлено: 09:58 27.05.2022)
Председателем правительства Приднестровской Молдавской Республики с 17 декабря 2016 являлся Александр Мартынов.
СУХУМ, 26 мая – Sputnik.
Премьер и правительство непризнанной Приднестровской Молдавской республики отправлено в отставку, соответствующий указ подписал лидер ПМР Вадим Красносельский, сообщает
Sputnik Молдова.
Обязанности премьера возложены на зампредседателя правительства по вопросам правового регулирования и взаимодействия с органами госвласти Станислава Касапа.
Другим указом Красносельского парламенту Приднестровья предлагается рассмотреть кандидатуру Александра Розенберга на должность главы правительства.