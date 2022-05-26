https://sputnik-abkhazia.ru/20220526/pravitelstvo-pridnestrovya-otpravleno-v-otstavku-1039268094.html

Правительство Приднестровья отправлено в отставку

Правительство Приднестровья отправлено в отставку

Председателем правительства Приднестровской Молдавской Республики с 17 декабря 2016 являлся Александр Мартынов. 26.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-26T18:25+0300

2022-05-26T18:25+0300

2022-05-27T09:58+0300

приднестровская молдавская республика

новости

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СУХУМ, 26 мая – Sputnik. Премьер и правительство непризнанной Приднестровской Молдавской республики отправлено в отставку, соответствующий указ подписал лидер ПМР Вадим Красносельский, сообщает Sputnik Молдова.Обязанности премьера возложены на зампредседателя правительства по вопросам правового регулирования и взаимодействия с органами госвласти Станислава Касапа.Другим указом Красносельского парламенту Приднестровья предлагается рассмотреть кандидатуру Александра Розенберга на должность главы правительства.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

приднестровская молдавская республика, новости