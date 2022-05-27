https://sputnik-abkhazia.ru/20220527/1036169789.html

Сталинский ампир в упадке: история Гудаутского вокзала

Сталинский ампир в упадке: история Гудаутского вокзала

В продолжение серии публикаций о железнодорожных станциях и платформах Абхазии Sputnik знакомит своих читателей с историей и нынешним обликом Гудаутского... 27.05.2022, Sputnik Абхазия

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Строительство железной дороги в Гудауте было запланировано еще в XIX веке. В конце 1860-х годов наметили строительство магистральной железной дороги от Туапсе до Сухума. Полагалось, что она свяжет закавказские губернии с центральными регионами Российской империи. К тому же считалось, что сухумская линия играет стратегическую роль в защите Закавказья.К строительству железной дороги приступили в 1903 году. Но из-за начала Русско-японской войны и общего положения внутри Российской империи пришлось отказаться от продолжения работ.К работам по сооружению новой линии приступили лишь в 1914 году. Но в 1917-м из-за начала революции строительство вновь отложили.Абхазская железная дорога была построена уже в советское время. В 1931 году первый поезд прибыл на территорию Абхазии.За последние 30 лет здание Гудаутского вокзала пришло в упадок. Крыша протекает, стены портятся. На сегодняшний день функционирует лишь незначительная часть вокзала.

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