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Сталинский ампир в упадке: история Гудаутского вокзала
Сталинский ампир в упадке: история Гудаутского вокзала
В продолжение серии публикаций о железнодорожных станциях и платформах Абхазии Sputnik знакомит своих читателей с историей и нынешним обликом Гудаутского... 27.05.2022, Sputnik Абхазия
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Строительство железной дороги в Гудауте было запланировано еще в XIX веке. В конце 1860-х годов наметили строительство магистральной железной дороги от Туапсе до Сухума. Полагалось, что она свяжет закавказские губернии с центральными регионами Российской империи. К тому же считалось, что сухумская линия играет стратегическую роль в защите Закавказья.К строительству железной дороги приступили в 1903 году. Но из-за начала Русско-японской войны и общего положения внутри Российской империи пришлось отказаться от продолжения работ.К работам по сооружению новой линии приступили лишь в 1914 году. Но в 1917-м из-за начала революции строительство вновь отложили.Абхазская железная дорога была построена уже в советское время. В 1931 году первый поезд прибыл на территорию Абхазии.За последние 30 лет здание Гудаутского вокзала пришло в упадок. Крыша протекает, стены портятся. На сегодняшний день функционирует лишь незначительная часть вокзала.
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фото, фото , мультимедиа

Сталинский ампир в упадке: история Гудаутского вокзала

10:15 27.05.2022 (обновлено: 10:29 27.05.2022)
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В продолжение серии публикаций о железнодорожных станциях и платформах Абхазии Sputnik знакомит своих читателей с историей и нынешним обликом Гудаутского вокзала.
Строительство железной дороги в Гудауте было запланировано еще в XIX веке. В конце 1860-х годов наметили строительство магистральной железной дороги от Туапсе до Сухума. Полагалось, что она свяжет закавказские губернии с центральными регионами Российской империи. К тому же считалось, что сухумская линия играет стратегическую роль в защите Закавказья.
К строительству железной дороги приступили в 1903 году. Но из-за начала Русско-японской войны и общего положения внутри Российской империи пришлось отказаться от продолжения работ.
К работам по сооружению новой линии приступили лишь в 1914 году. Но в 1917-м из-за начала революции строительство вновь отложили.
Абхазская железная дорога была построена уже в советское время. В 1931 году первый поезд прибыл на территорию Абхазии.

Здание Гудаутской железнодорожной станции же сдали в промышленную эксплуатацию в годы Великой Отечественной войны, в 1944 году. Вокзал выполнен в стиле "сталинского ампира". Его украшают величественные колонны, арки и витражи.

За последние 30 лет здание Гудаутского вокзала пришло в упадок. Крыша протекает, стены портятся. На сегодняшний день функционирует лишь незначительная часть вокзала.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гудаутский железнодорожный вокзал был открыт в 1944 году.

Гудаутский железнодорожный вокзал был открыт в 1944 году. - Sputnik Абхазия
1/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гудаутский железнодорожный вокзал был открыт в 1944 году.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Он выполнен в стиле сталинского ампира.

Он выполнен в стиле сталинского ампира. - Sputnik Абхазия
2/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Он выполнен в стиле сталинского ампира.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Лицевую часть здания украшают колонны и арки.

Лицевую часть здания украшают колонны и арки. - Sputnik Абхазия
3/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Лицевую часть здания украшают колонны и арки.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Однако без должного ухода величественная красота здания исчезает прямо на глазах.

Однако без должного ухода величественная красота здания исчезает прямо на глазах. - Sputnik Абхазия
4/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Однако без должного ухода величественная красота здания исчезает прямо на глазах.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Витражи местами разбиты.

Витражи местами разбиты. - Sputnik Абхазия
5/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Витражи местами разбиты.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Вокзал сегодня функционирует не полностью. Здесь работают лишь касса и комната дежурного по станции.

Вокзал сегодня функционирует не полностью. Здесь работают лишь касса и комната дежурного по станции. - Sputnik Абхазия
6/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Вокзал сегодня функционирует не полностью. Здесь работают лишь касса и комната дежурного по станции.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Стены и лепнина в залах портятся из-за протекающей крыши.

Стены и лепнина в залах портятся из-за протекающей крыши. - Sputnik Абхазия
7/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Стены и лепнина в залах портятся из-за протекающей крыши.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Здание вокзала нуждается в капитальном ремонте.

Здание вокзала нуждается в капитальном ремонте. - Sputnik Абхазия
8/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Здание вокзала нуждается в капитальном ремонте.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Но средств на это пока что не изыскали.

Но средств на это пока что не изыскали. - Sputnik Абхазия
9/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Но средств на это пока что не изыскали.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В 2018 году жители района проявили инициативу открыть сбор средств на восстановление вокзала.

В 2018 году жители района проявили инициативу открыть сбор средств на восстановление вокзала. - Sputnik Абхазия
10/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

В 2018 году жители района проявили инициативу открыть сбор средств на восстановление вокзала.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Но дело дальше не пошло.

Но дело дальше не пошло. - Sputnik Абхазия
11/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Но дело дальше не пошло.

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