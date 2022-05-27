https://sputnik-abkhazia.ru/20220527/bartsits-o-blokirovke-stran-ot-vneshnego-mira-pustye-illyuzii--1039275880.html

Барциц о блокировке стран от внешнего мира: пустые иллюзии

Барциц о блокировке стран от внешнего мира: пустые иллюзии

О перспективах абхазо-сирийских отношений в сфере экономики и том, как Сирия выживает в условиях санкций, в эфире радио Sputnik рассказал руководитель... 27.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-27T15:14+0300

2022-05-27T15:14+0300

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Барциц о блокировки стран от внешнего мира: пустые иллюзии Барциц о блокировки стран от внешнего мира: пустые иллюзии

Правительственная делегация Абхазии во главе с министром обороны республики Владимиром Ануа с 25 мая находится в Дамаске с официальным рабочим визитом.Барциц рассказал о встрече с премьер-министром Сирийской Арабской Республики Хуссейном Арнусом, где обсуждался вопрос сотрудничества двух стран в торгово-экономической, банковской и других сферах. Руководитель Торгового представительства Абхазии в России Олег Барциц отметил, что встреча с премьер-министром Сирии придаст импульс для развития экономических отношений.Барциц также рассказал, как Сирия – аграрно-экспортно ориентированная страна – переживает санкции, что актуально и для Абхазии, и для России."Несмотря на все санкции, все равно существуют, логистические транспортные и иные возможности для того, чтобы продукция, в частности, аграрной сферы Сирии была представлена на внешних рынках. Это подтверждает тот тезис, что невозможно изолировать в современных условиях никакую страну от внешнего мира полностью, и для нас это актуально, и для наших стратегических партнеров. Когда некоторые страны лелеют надежды о том, что можно заблокировать деловую торговую, экономическую активность той или иной страны, я думаю, что это просто пустые иллюзии, которым не суждено воплотиться в жизнь. Невозможно прекратить торгово-экономические, культурные и политические связи между странами", – заключил Барциц.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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