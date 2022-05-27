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Более 7,5 тысяч человек погибли в ДНР с начала украинской агрессии, заявила омбудсмен
Более 7,5 тысяч человек погибли в ДНР с начала украинской агрессии, заявила омбудсмен
Население Донбасса не приняло итоги Майдана 2014 года, и с тех пор на протяжении восьми лет подвергается вооруженной агрессии со стороны киевского режима. 27.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-27T17:52+0300
2022-05-27T17:52+0300
2022-05-27T18:16+0300
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СУХУМ, 27 мая - Sputnik. Общее число погибших в ДНР за весь период вооруженной агрессии Украины составляет 7550 человек, в том числе 105 детей. Такие данные приводит омбудсмен республики Дарья Морозова.По данным СЦКК ДНР, за последние 100 дней эскалации в регионе погибли 125 мирных жителей, среди них четверо детей, ранения получил 578 мирных жителей, в том числе 46 детей.Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту мирных жителей Донбасса.
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днр, военные, украина, новости
Более 7,5 тысяч человек погибли в ДНР с начала украинской агрессии, заявила омбудсмен
17:52 27.05.2022 (обновлено: 18:16 27.05.2022)
Население Донбасса не приняло итоги Майдана 2014 года, и с тех пор на протяжении восьми лет подвергается вооруженной агрессии со стороны киевского режима.
СУХУМ, 27 мая - Sputnik.
Общее число погибших в ДНР за весь период вооруженной агрессии Украины составляет 7550 человек, в том числе 105 детей. Такие данные приводит
омбудсмен республики Дарья Морозова.
По данным СЦКК ДНР, за последние 100 дней эскалации в регионе погибли 125 мирных жителей, среди них четверо детей, ранения получил 578 мирных жителей, в том числе 46 детей.
Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту мирных жителей Донбасса.