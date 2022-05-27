https://sputnik-abkhazia.ru/20220527/bolee-75-tysyach-chelovek-pogibli-v-dnr-s-nachala-ukrainskoy-agressii-1039283911.html

Более 7,5 тысяч человек погибли в ДНР с начала украинской агрессии, заявила омбудсмен

Более 7,5 тысяч человек погибли в ДНР с начала украинской агрессии, заявила омбудсмен

Население Донбасса не приняло итоги Майдана 2014 года, и с тех пор на протяжении восьми лет подвергается вооруженной агрессии со стороны киевского режима. 27.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-27T17:52+0300

2022-05-27T17:52+0300

2022-05-27T18:16+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 27 мая - Sputnik. Общее число погибших в ДНР за весь период вооруженной агрессии Украины составляет 7550 человек, в том числе 105 детей. Такие данные приводит омбудсмен республики Дарья Морозова.По данным СЦКК ДНР, за последние 100 дней эскалации в регионе погибли 125 мирных жителей, среди них четверо детей, ранения получил 578 мирных жителей, в том числе 46 детей.Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту мирных жителей Донбасса.

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днр, военные, украина, новости