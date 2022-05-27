https://sputnik-abkhazia.ru/20220527/chanba-obyasnil-s-chem-svyazano-uvelichenie-apparata-energosbyta--1039267209.html

Чанба объяснил, с чем связано увеличение аппарата "Энергосбыта"

Чанба объяснил, с чем связано увеличение аппарата "Энергосбыта"

Об аппарате "Черноморэнерго" и собираемости долгов населения за электроэнергию в эфире радио Sputnik рассказал начальник Управления сбыта электроэнергии... 27.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-27T10:32+0300

2022-05-27T10:32+0300

2022-05-27T10:32+0300

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Чанба объяснил, с чем связано увеличение аппарата "Энергосбыт" Чанба объяснил, с чем связано увеличение аппарата "Энергосбыт"

На днях премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел совещание с участием руководства РУП "Черноморэнерго", на котором обсуждалась текущая ситуация в энергосистеме страны. Со стороны главы правительства прозвучала критика, в том числе и по поводу раздутого аппарата компании.Как объяснил Чанба в эфире радио, увеличения произошло за счет слияния районных электросетей с центральным аппаратом "Черноморэнерго"."До 2014 года районные электросети не входили в структуру "Черноморэнерго", соответственно также и отделы сбыта на местах не входили. Безусловно, до 2014 года штатная численность была одной, в 2015 году она уже составляла 64, и дальше началось слияние местных отделов Энергосбыта с центральным аппаратом. К 2020 году по результатам слияния цифра составила 304 штатной единицы. Из них только 57 сотрудников – контролеры. А это основной наш способ получения средств за электроэнергию. Ввиду отсутствия полноценной автоматизированной системы, которая позволяла бы, не используя контролера, выставлять счета абонентам, приходится пользоваться услугами контролеров. При этом глобальных сдвигов в положительную сторону по уровню сборов нет и, безусловно, понятно, почему у премьера была такая реакция", – сказал Чанба.Начальник Управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго" также прокомментировал ситуацию с несанкционированными подключениями.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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