https://sputnik-abkhazia.ru/20220527/delba-predstavil-proekt-po-restrukturizatsii-dolgov-za-elektroenergiyu-1039284426.html
Делба представил проект по реструктуризации долгов за электроэнергию
Делба представил проект по реструктуризации долгов за электроэнергию
Заседание Общественной палаты Абхазии, которое в частности было посвящено вопросам, связанным с проблемой энергетики, состоялось в пятницу 27 мая. 27.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-27T18:35+0300
2022-05-27T18:35+0300
2022-05-27T18:37+0300
в абхазии
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СУХУМ, 27 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба рассказал о проекте по реструктуризации долгов по оплате за свет на заседании Общественной палаты в пятницу 27 мая.При этом, обязательное условие – потребители должны будут расплачиваться по текущим платежам без задержек, и только в этом случае все предыдущие задолженности будут реструктурированы на длительный срок."Это на мой взгляд справедливый подход, это тоже мировая практика", - подчеркнул он.Делба также сообщил, что в целях снижения налоговой нагрузки на электроэнергетическую отрасль существует инициатива, которую нужно процедурно доработать в Парламенте - это проект об отмене налога на добавленную стоимость по реализации электроэнергии."Это тоже, на наш взгляд, позиция достаточно весомая, разумеется при сохранении тарифа, а то смысла не было бы. Этот вопрос проработали в различных комитетах, получил поддержку, мы полагаем, что в обозримом будущем будут рассматривать, и найдем в этом смысле понимание", - отметил Делба.Республиканское унитарное предприятие "Черноморэнерго" должно 279 миллионов рублей в бюджетную систему страны, из которых более 80 миллионов рублей в Пенсионный фонд, заявил вице-премьер.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220526/svetloe-buduschee-kak-razvivat-abkhazskuyu-energetiku-1039269129.html
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проблемы энергетической отрасли в абхазии, новости, свет
Делба представил проект по реструктуризации долгов за электроэнергию
18:35 27.05.2022 (обновлено: 18:37 27.05.2022)
Заседание Общественной палаты Абхазии, которое в частности было посвящено вопросам, связанным с проблемой энергетики, состоялось в пятницу 27 мая.
СУХУМ, 27 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба рассказал о проекте по реструктуризации долгов по оплате за свет на заседании Общественной палаты в пятницу 27 мая.
"Есть инициативный проект провести по всей стране реструктуризацию задолженностей. Физическое или юридическое лицо при наличии задолженности берет на себя обязательство, что по согласованию с "Черноморэнерго", если это поддержат, конечно, устанавливает график погашения", - отметил министр.
При этом, обязательное условие – потребители должны будут расплачиваться по текущим платежам без задержек, и только в этом случае все предыдущие задолженности будут реструктурированы на длительный срок.
"Это на мой взгляд справедливый подход, это тоже мировая практика", - подчеркнул он.
Делба также сообщил, что в целях снижения налоговой нагрузки на электроэнергетическую отрасль существует инициатива, которую нужно процедурно доработать в Парламенте - это проект об отмене налога на добавленную стоимость по реализации электроэнергии.
"Это тоже, на наш взгляд, позиция достаточно весомая, разумеется при сохранении тарифа, а то смысла не было бы. Этот вопрос проработали в различных комитетах, получил поддержку, мы полагаем, что в обозримом будущем будут рассматривать, и найдем в этом смысле понимание", - отметил Делба.
Республиканское унитарное предприятие "Черноморэнерго" должно 279 миллионов рублей в бюджетную систему страны, из которых более 80 миллионов рублей в Пенсионный фонд, заявил вице-премьер.