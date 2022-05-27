https://sputnik-abkhazia.ru/20220527/delba-predstavil-proekt-po-restrukturizatsii-dolgov-za-elektroenergiyu-1039284426.html

Делба представил проект по реструктуризации долгов за электроэнергию

Делба представил проект по реструктуризации долгов за электроэнергию

Заседание Общественной палаты Абхазии, которое в частности было посвящено вопросам, связанным с проблемой энергетики, состоялось в пятницу 27 мая. 27.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-27T18:35+0300

2022-05-27T18:35+0300

2022-05-27T18:37+0300

в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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свет

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СУХУМ, 27 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба рассказал о проекте по реструктуризации долгов по оплате за свет на заседании Общественной палаты в пятницу 27 мая.При этом, обязательное условие – потребители должны будут расплачиваться по текущим платежам без задержек, и только в этом случае все предыдущие задолженности будут реструктурированы на длительный срок."Это на мой взгляд справедливый подход, это тоже мировая практика", - подчеркнул он.Делба также сообщил, что в целях снижения налоговой нагрузки на электроэнергетическую отрасль существует инициатива, которую нужно процедурно доработать в Парламенте - это проект об отмене налога на добавленную стоимость по реализации электроэнергии."Это тоже, на наш взгляд, позиция достаточно весомая, разумеется при сохранении тарифа, а то смысла не было бы. Этот вопрос проработали в различных комитетах, получил поддержку, мы полагаем, что в обозримом будущем будут рассматривать, и найдем в этом смысле понимание", - отметил Делба.Республиканское унитарное предприятие "Черноморэнерго" должно 279 миллионов рублей в бюджетную систему страны, из которых более 80 миллионов рублей в Пенсионный фонд, заявил вице-премьер.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220526/svetloe-buduschee-kak-razvivat-abkhazskuyu-energetiku-1039269129.html

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проблемы энергетической отрасли в абхазии, новости, свет