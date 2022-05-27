https://sputnik-abkhazia.ru/20220527/klavishnik-depeche-mode-endi-fletcher-umer-na-61-m-godu-zhizni-1039273562.html

Клавишник Depeche Mode Энди Флетчер умер на 61-м году жизни

Клавишник Depeche Mode Энди Флетчер умер на 61-м году жизни

Флетчер был одним из основателей группы Depeche Mode. 27.05.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 26 мая – Sputnik. Клавишник всемирно известной британской группы Depeche Mode Энди Флетчер умер на 61-м году жизни, говорится в сообщении коллектива в его аккаунте в Twitter.Флетчер был одним из основателей группы. Depeche Mode была образована в 1980 году в городе Базилдон (графство Эссекс) в Великобритании. Она считается одним из наиболее ярких представителей "новой волны" и стилей синти-поп и пост-панк. За более чем 30 лет своего существования коллектив выпустил 13 студийных альбомов и продал более 115 миллионов копий, а больше 40 синглов попали в британский хит-парад.Эндрю Джон Леонард Флетчер родился в Великобритании 8 июля 1961 года. В конце 1970-х годов юноша, игравший на бас-гитаре, вместе со школьным товарищем организовал группу No Romance in China, которая впоследствии переросла в Depeche Mode после знакомства музыкантов с Мартином Гором и Дэвидом Гааном.

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