https://sputnik-abkhazia.ru/20220527/klavishnik-depeche-mode-endi-fletcher-umer-na-61-m-godu-zhizni-1039273562.html
Клавишник Depeche Mode Энди Флетчер умер на 61-м году жизни
Клавишник Depeche Mode Энди Флетчер умер на 61-м году жизни
Флетчер был одним из основателей группы Depeche Mode. 27.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-27T10:53+0300
2022-05-27T10:53+0300
2022-05-27T11:03+0300
в мире
музыка
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1b/1039273409_0:0:3003:1690_1920x0_80_0_0_33eda87f1ea09d68cc818700b761e71c.jpg
СУХУМ, 26 мая – Sputnik. Клавишник всемирно известной британской группы Depeche Mode Энди Флетчер умер на 61-м году жизни, говорится в сообщении коллектива в его аккаунте в Twitter.Флетчер был одним из основателей группы. Depeche Mode была образована в 1980 году в городе Базилдон (графство Эссекс) в Великобритании. Она считается одним из наиболее ярких представителей "новой волны" и стилей синти-поп и пост-панк. За более чем 30 лет своего существования коллектив выпустил 13 студийных альбомов и продал более 115 миллионов копий, а больше 40 синглов попали в британский хит-парад.Эндрю Джон Леонард Флетчер родился в Великобритании 8 июля 1961 года. В конце 1970-х годов юноша, игравший на бас-гитаре, вместе со школьным товарищем организовал группу No Romance in China, которая впоследствии переросла в Depeche Mode после знакомства музыкантов с Мартином Гором и Дэвидом Гааном.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1b/1039273409_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_47d02d676a14626c5eb7b713bc224274.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, музыка, новости
Клавишник Depeche Mode Энди Флетчер умер на 61-м году жизни
10:53 27.05.2022 (обновлено: 11:03 27.05.2022)
Флетчер был одним из основателей группы Depeche Mode.
СУХУМ, 26 мая – Sputnik. Клавишник всемирно известной британской группы Depeche Mode Энди Флетчер умер на 61-м году жизни, говорится в сообщении коллектива в его аккаунте в Twitter.
"Мы потрясены... в связи с безвременной кончиной нашего дорогого друга, члена семьи и товарища по группе Энди "Флетча" Флетчера. У Флетча было золотое сердце, и он всегда был рядом, когда кому-то нужна была поддержка, оживленная беседа, хороший смех или кружка холодного пива", – говорится в сообщении.
Флетчер был одним из основателей группы. Depeche Mode была образована в 1980 году в городе Базилдон (графство Эссекс) в Великобритании. Она считается одним из наиболее ярких представителей "новой волны" и стилей синти-поп и пост-панк. За более чем 30 лет своего существования коллектив выпустил 13 студийных альбомов и продал более 115 миллионов копий, а больше 40 синглов попали в британский хит-парад.
Эндрю Джон Леонард Флетчер родился в Великобритании 8 июля 1961 года. В конце 1970-х годов юноша, игравший на бас-гитаре, вместе со школьным товарищем организовал группу No Romance in China, которая впоследствии переросла в Depeche Mode после знакомства музыкантов с Мартином Гором и Дэвидом Гааном.