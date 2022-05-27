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На благоустройство Гудаутского района выделят 62 миллиона рублей

На благоустройство Гудаутского района выделят 62 миллиона рублей

Профицит в бюджете Гудаутского района образовался за счет сбора налоговых платежей и дохода с курортного сезона 2021 года. 27.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-27T11:45+0300

2022-05-27T11:45+0300

2022-05-27T14:11+0300

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СУХУМ, 27 мая – Sputnik, Бадри Есиава. На благоустройство и ремонтно-восстановительные работы в Гудаутском районе выделят 62,2 миллиона рублей, рассказал Sputnik депутат Гудаутского районного Собрания, председатель бюджетной комиссии Адгур Джения.Он уточнил, что эти дополнительные средства появились в бюджете района за счет сбора налоговых платежей и доходов в период курортного сезона 2021 года.Депутат также рассказал о процедуре составления и принятия этого документа и подчеркнул, что проект удался благодаря совместной работе депутатов районного Собрания и руководства администрации муниципалитета."Глава района направил письмо о распределении и перераспределении средств в районное Собрание. Затем мы провели несколько заседаний бюджетной комиссии, которая обладает правом внесения своих дополнений в проект. После этого документ был вынесен на общее собрание депутатов, которые его приняли", – объяснил Джения.Согласно проекту, деньги будут распределены следующим образом:Работы по городу Гудаута на сумму 32,4 млн рубРаботы по Новому Афону на сумму 4,7 млн рубВыплаты селам на ремонтно-восстановительные работы – 11,5 млн рубМУП УЖКХ Гудаутского района – 8,7 млн рубМУП ЖКХ Нового Афона – 3,2 млн рубЗдравоохранениеСпорт

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гудаутский район, бюджет, новости, благоустройство