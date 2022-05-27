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На благоустройство Гудаутского района выделят 62 миллиона рублей
На благоустройство Гудаутского района выделят 62 миллиона рублей
Профицит в бюджете Гудаутского района образовался за счет сбора налоговых платежей и дохода с курортного сезона 2021 года. 27.05.2022, Sputnik Абхазия
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2022-05-27T14:11+0300
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СУХУМ, 27 мая – Sputnik, Бадри Есиава. На благоустройство и ремонтно-восстановительные работы в Гудаутском районе выделят 62,2 миллиона рублей, рассказал Sputnik депутат Гудаутского районного Собрания, председатель бюджетной комиссии Адгур Джения.Он уточнил, что эти дополнительные средства появились в бюджете района за счет сбора налоговых платежей и доходов в период курортного сезона 2021 года.Депутат также рассказал о процедуре составления и принятия этого документа и подчеркнул, что проект удался благодаря совместной работе депутатов районного Собрания и руководства администрации муниципалитета."Глава района направил письмо о распределении и перераспределении средств в районное Собрание. Затем мы провели несколько заседаний бюджетной комиссии, которая обладает правом внесения своих дополнений в проект. После этого документ был вынесен на общее собрание депутатов, которые его приняли", – объяснил Джения.Согласно проекту, деньги будут распределены следующим образом:Работы по городу Гудаута на сумму 32,4 млн рубРаботы по Новому Афону на сумму 4,7 млн рубВыплаты селам на ремонтно-восстановительные работы – 11,5 млн рубМУП УЖКХ Гудаутского района – 8,7 млн рубМУП ЖКХ Нового Афона – 3,2 млн рубЗдравоохранениеСпорт
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гудаутский район, бюджет, новости, благоустройство

На благоустройство Гудаутского района выделят 62 миллиона рублей

11:45 27.05.2022 (обновлено: 14:11 27.05.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Новый Афон
Новый Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 27.05.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Профицит в бюджете Гудаутского района образовался за счет сбора налоговых платежей и дохода с курортного сезона 2021 года.
СУХУМ, 27 мая – Sputnik, Бадри Есиава. На благоустройство и ремонтно-восстановительные работы в Гудаутском районе выделят 62,2 миллиона рублей, рассказал Sputnik депутат Гудаутского районного Собрания, председатель бюджетной комиссии Адгур Джения.
Он уточнил, что эти дополнительные средства появились в бюджете района за счет сбора налоговых платежей и доходов в период курортного сезона 2021 года.

"На ремонтно-восстановительные работы в черте города Гудаута, в Новом Афоне, а также во всех (21 - прим.) селах района выделено 48 миллионов 600 тысяч рублей. На благоустройство Гудауты и Нового Афона 12 миллионов рублей. Дальше этот документ должны принять в правительстве страны и утвердить в Парламенте", – отметил Джения.

Депутат также рассказал о процедуре составления и принятия этого документа и подчеркнул, что проект удался благодаря совместной работе депутатов районного Собрания и руководства администрации муниципалитета.
"Глава района направил письмо о распределении и перераспределении средств в районное Собрание. Затем мы провели несколько заседаний бюджетной комиссии, которая обладает правом внесения своих дополнений в проект. После этого документ был вынесен на общее собрание депутатов, которые его приняли", – объяснил Джения.
Согласно проекту, деньги будут распределены следующим образом:
Работы по городу Гудаута на сумму 32,4 млн руб
Асфальтирование улицы Тарнава – 11, 5 млн руб
Асфальтирование части улицы Гумистинской – 12 млн руб
Благоустройство пляжей – 2 млн. руб.
Устройство мусорных площадок по трассе Псоу-Ингур – 2 млн руб.
Возведение остановок – 1,5 млн руб
Установка лестниц – 1 млн руб
Установка "лежачих полицейских" – 1,2 млн руб
Установка камер видеонаблюдения – 1,1 млн руб
Работы по Новому Афону на сумму 4,7 млн руб
Благоустройство набережной – 4,1 млн руб
установка "лежачих полицейских" – 600 тыс руб
Выплаты селам на ремонтно-восстановительные работы – 11,5 млн руб
Село Дурипш – 1 млн руб
Село Лыхны – 1 млн руб
Поселок Мюссера и остальные 18 сел по 500 тыс руб
МУП УЖКХ Гудаутского района – 8,7 млн руб
На приобретение трактора – 3,2 млн руб
На приобретение мусоровоза – 5,5 млн руб
МУП ЖКХ Нового Афона – 3,2 млн руб
Благоустройство пляжей – 2 млн руб
Покупка лодки-косилки – 1,2 млн руб
Здравоохранение
Покупка оборудования для районной больницы – 500 тыс руб
Спорт
Выделение средств для ФК "Афон" - 1 млн руб
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