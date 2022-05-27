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Почему доллар падает, а цены нет: отвечают эксперты
Почему доллар падает, а цены нет: отвечают эксперты
С марта российская валюта значительно укрепилась. 27.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-27T21:20+0300
2022-05-27T21:20+0300
2022-05-27T21:20+0300
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С марта российская валюта значительно укрепилась.Стоит ли покупать дешевеющие доллар и евро, продолжит ли рубль свое укрепление и почему при этом не снижаются цены, рассказали Георгий Абухба – председатель правления банка "Аврора" и начальник управления исследования информации и статистики Нацбанка Абхазии Георгий Квеквескири.Смотрите видео Sputnik.
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мультимедиа, видео, валюта, финансы, экономика, видео
Почему доллар падает, а цены нет: отвечают эксперты
С марта российская валюта значительно укрепилась.
Стоит ли покупать дешевеющие доллар и евро, продолжит ли рубль свое укрепление и почему при этом не снижаются цены, рассказали Георгий Абухба – председатель правления банка "Аврора" и начальник управления исследования информации и статистики Нацбанка Абхазии Георгий Квеквескири.