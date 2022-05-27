https://sputnik-abkhazia.ru/20220527/pochemu-dollar-padaet-a-tseny-net-otvechayut-eksperty-1039287033.html

Почему доллар падает, а цены нет: отвечают эксперты

Почему доллар падает, а цены нет: отвечают эксперты

С марта российская валюта значительно укрепилась. 27.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-27T21:20+0300

2022-05-27T21:20+0300

2022-05-27T21:20+0300

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С марта российская валюта значительно укрепилась.Стоит ли покупать дешевеющие доллар и евро, продолжит ли рубль свое укрепление и почему при этом не снижаются цены, рассказали Георгий Абухба – председатель правления банка "Аврора" и начальник управления исследования информации и статистики Нацбанка Абхазии Георгий Квеквескири.Смотрите видео Sputnik.

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