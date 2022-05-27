https://sputnik-abkhazia.ru/20220527/rossiyskie-voennye-v-abkhazii-otrazili-ataku-diversantov-na-voinskuyu-chast-1039281356.html
Российские военнослужащие отразили атаку "диверсантов" на воинскую часть
Российские военнослужащие отразили атаку "диверсантов" на воинскую часть
Учения прошли в рамках комплексной тренировки по противодействию терроризму. 27.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-27T16:18+0300
2022-05-27T16:18+0300
2022-05-27T16:21+0300
в абхазии
военнослужащие
юво
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новости
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СУХУМ, 27 мая – Sputnik. Подразделения антитеррора российской военной базы в Абхазии отразили нападение условного противника на территорию воинской части, сообщает пресс-служба ЮВО.По замыслу тренировки, диверсанты попытались проникнуть на территорию воинской части, чтобы заминировать и подорвать военные склады.Поднятые по тревоге группы антитеррора оперативно прибыли к местам выполнения задач, блокировали "противника" на контрольно-пропускном пункте, отразили нападение и организовали дальнейшую оборону военного объекта.Для создания боевой обстановки применялись имитационные заряды, сигнальные ракеты и холостые патроны к вооружению.Антитеррористические тренировки проводятся регулярно для поддержания высокого уровня боеготовности военнослужащих и слаженности их действий при выполнении задач.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
военнослужащие, юво, министерство обороны рф, новости
Российские военнослужащие отразили атаку "диверсантов" на воинскую часть
16:18 27.05.2022 (обновлено: 16:21 27.05.2022)
Учения прошли в рамках комплексной тренировки по противодействию терроризму.
СУХУМ, 27 мая – Sputnik. Подразделения антитеррора российской военной базы в Абхазии отразили нападение условного противника на территорию воинской части, сообщает пресс-служба ЮВО.
По замыслу тренировки, диверсанты попытались проникнуть на территорию воинской части, чтобы заминировать и подорвать военные склады.
Поднятые по тревоге группы антитеррора оперативно прибыли к местам выполнения задач, блокировали "противника" на контрольно-пропускном пункте, отразили нападение и организовали дальнейшую оборону военного объекта.
Для создания боевой обстановки применялись имитационные заряды, сигнальные ракеты и холостые патроны к вооружению.
В мероприятии приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано более 10 единиц военной техники, в том числе современные бронетранспортеры БТР-82А, бронированные автомобили КамАЗ-5350 "Мустанг".
Антитеррористические тренировки проводятся регулярно для поддержания высокого уровня боеготовности военнослужащих и слаженности их действий при выполнении задач.