Старые новые правила: как абхазским автовладельцам пересечь границу
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Абхазские автовладельцы, совершающие международные грузовые перевозки, отмечают, что на российско-абхазской границе им стали предъявлять дополнительные требования. По этому поводу 26 мая состоялось совещание правительства и представителей ФТС России в Абхазии.
О том, какие требования предъявляют автовладельцам, совершающим международные перевозки, касаются ли эти правила обычных водителей, читайте в материале Sputnik.
Сария Кварацхелия, Sputnik
Условия международных перевозок между Абхазией и Россией регулируются межправительственным соглашением от 2011 года. С мая 2022 года, по словам министра экономики Абхазии Кристины Озган, на границе стали предъявлять дополнительные требования к определенным категориям перевозчиков, в частности категории В, такси.
"То есть это наличие разрешительных документов, выданных уполномоченным органом внутри Абхазии и разрешение на въезд на территорию Республики Абхазия, которое также выдает уполномоченный орган, разрешение Российской Федерации на въезд на территорию Российской Федерации автотранспортных средств, осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки. Что создает определенные неудобства для наших перевозчиков, потому что это новые правила”, - отметила Кристина Озган.
По словам автоводителя Павла (имя изменено по просьбе собеседника - прим.), теперь при пересечении границы с него требуют лицензию и идентификационную карточку водителя, которые выдаются в Министерстве экономики Абхазии.
"У меня (оформлено) ИП, совершаю грузовые перевозки. Все эти документы у меня и раньше были - и лицензия, и идентификационная карточка. Но карточка была просрочена. Дело в том, что российская сторона не требовала предъявлять эти документы, и я не продлил карточку. А основной документ для въезда в Россию - дозвол (разрешение на въезд грузового автомобиля). При получении дозвола требовали только лицензию", - отметил Павел.
Ничего нового
В Государственном таможенном комитете Абхазии отметили, что эти правила были прописаны в Соглашении между правительствами Абхазии и России о международном автомобильном сообщении еще в 2011 году. Согласно документу, международные перевозки из Абхазии в России могут выполняться теми лицами, которые имеют:
Лицензию на осуществление международной перевозки пассажиров/грузов,
Идентификационную учетную карточку водителя транспорта.
Эти документы выдаются в Министерстве экономики Абхазии. По словам главного специалиста Отдела лицензирования Минэка Лики Кутелия, соискателями лицензии могут быть как индивидуальные предприниматели, так и юрлица, зарегистрированные в Абхазии.
"Тот человек, который извлекает прибыль от перевозки пассажиров или грузов, должен иметь лицензию. К лицензии прилагается идентификационная карточка водителя. Это неотъемлемая часть, потому что в лицензии мы пишем, кто владелец лицензии. Если это ИП, то его паспортные данные, ИНН и ОГРН (основной государственный регистрационный номер). Если это юрлицо, соответственно, юридический адрес, устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации устава, ИНН и справка с налоговой об отсутствии задолженности, техпаспорта и техосмотры транспортных единиц и трудовые договоры с водителями. Если юрлицо не имеет свое транспортное средство, оно может арендовать транспортное средство вместе с водителем. Тогда нужен договор аренды транспортного средства и трудовой договор с водителем. Если ИП, то это свидетельство о предпринимательской деятельности, ИНН, справка с налоговой, что нет задолженности по налогам и документы на машину - техпаспорт и техосмотр", - пояснила Лика Кутелия.
Лицензия бессрочная. Для ее получения необходимо заплатить 10 тысяч рублей. Идентификационная карточка водителя выдается бесплатно, но ее необходимо продлевать каждый год.
Оформить лицензию и идентификационную карточку можно в течение двух дней.
Если водителем автотранспортного средства выступает гражданин Российской Федерации, подтверждением трудоустройства в Абхазии служат:
Разрешение организации на привлечение и использование иностранных работников от Государственной миграционной службой Республики Абхазия,
Патент от Государственной миграционной службы Абхазии.
Однако это не все требования к тем, кто осуществляет международные перевозки. При пересечении абхазо-российской границы необходимо открывать и временный ввоз из Абхазии.
В Южном таможенном управлении отметили, что порядок временного ввоза из Абхазии на территорию Евразийского экономического союза транспорта, совершающего международные перевозки, регламентируется Таможенным кодексом ЕАЭС, Инструкцией, утвержденной решением Комиссии таможенного союза, и Соглашением о международном автомобильном сообщении.
Другими словами, водителю необходимо предъявить:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность человека, совершающего таможенные операции;
национальное или международное водительское удостоверение;
документы на транспорт;
документ о государственной регистрации и национальной принадлежности транспортного средства международной перевозки;
документы, подтверждающие маршрут следования.
В случае, если водитель - гражданин России и не имеет абхазского паспорта, то ему необходимо иметь:
свидетельство о регистрации транспортного средства в Абхазии,
договор, содержащий сведения о принятии на работу гражданина России в качестве водителя транспортного средства, а также командировочные предписания и маршрутные листы, подтверждающие заявленные сведения о необходимости совершения международной перевозки пассажиров.
"Какие-либо иные требования по предоставлению документов, в том числе в зависимости от собственности компании, участвующей в международных перевозках пассажиров, таможенным законодательством ЕАЭС и Российской Федерации не установлены", - уточнили в Южном таможенном управлении.
Также отмечается, что международные перевозки могут выполнять только те лица, которые, согласно законодательству своего государства, имеют лицензию на эту деятельность.