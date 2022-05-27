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Старые новые правила: как абхазским автовладельцам пересечь границу
Старые новые правила: как абхазским автовладельцам пересечь границу
Абхазские автовладельцы, совершающие международные грузовые перевозки, отмечают, что на российско-абхазской границе им стали предъявлять дополнительные... 27.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-27T21:10+0300
2022-05-27T21:10+0300
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О том, какие требования предъявляют автовладельцам, совершающим международные перевозки, касаются ли эти правила обычных водителей, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikУсловия международных перевозок между Абхазией и Россией регулируются межправительственным соглашением от 2011 года. С мая 2022 года, по словам министра экономики Абхазии Кристины Озган, на границе стали предъявлять дополнительные требования к определенным категориям перевозчиков, в частности категории В, такси.По словам автоводителя Павла (имя изменено по просьбе собеседника - прим.), теперь при пересечении границы с него требуют лицензию и идентификационную карточку водителя, которые выдаются в Министерстве экономики Абхазии."У меня (оформлено) ИП, совершаю грузовые перевозки. Все эти документы у меня и раньше были - и лицензия, и идентификационная карточка. Но карточка была просрочена. Дело в том, что российская сторона не требовала предъявлять эти документы, и я не продлил карточку. А основной документ для въезда в Россию - дозвол (разрешение на въезд грузового автомобиля). При получении дозвола требовали только лицензию", - отметил Павел.Ничего новогоВ Государственном таможенном комитете Абхазии отметили, что эти правила были прописаны в Соглашении между правительствами Абхазии и России о международном автомобильном сообщении еще в 2011 году. Согласно документу, международные перевозки из Абхазии в России могут выполняться теми лицами, которые имеют:Эти документы выдаются в Министерстве экономики Абхазии. По словам главного специалиста Отдела лицензирования Минэка Лики Кутелия, соискателями лицензии могут быть как индивидуальные предприниматели, так и юрлица, зарегистрированные в Абхазии.Лицензия бессрочная. Для ее получения необходимо заплатить 10 тысяч рублей. Идентификационная карточка водителя выдается бесплатно, но ее необходимо продлевать каждый год.Оформить лицензию и идентификационную карточку можно в течение двух дней.Если водителем автотранспортного средства выступает гражданин Российской Федерации, подтверждением трудоустройства в Абхазии служат:Однако это не все требования к тем, кто осуществляет международные перевозки. При пересечении абхазо-российской границы необходимо открывать и временный ввоз из Абхазии.В Южном таможенном управлении отметили, что порядок временного ввоза из Абхазии на территорию Евразийского экономического союза транспорта, совершающего международные перевозки, регламентируется Таможенным кодексом ЕАЭС, Инструкцией, утвержденной решением Комиссии таможенного союза, и Соглашением о международном автомобильном сообщении.Другими словами, водителю необходимо предъявить:В случае, если водитель - гражданин России и не имеет абхазского паспорта, то ему необходимо иметь:"Какие-либо иные требования по предоставлению документов, в том числе в зависимости от собственности компании, участвующей в международных перевозках пассажиров, таможенным законодательством ЕАЭС и Российской Федерации не установлены", - уточнили в Южном таможенном управлении.Также отмечается, что международные перевозки могут выполнять только те лица, которые, согласно законодательству своего государства, имеют лицензию на эту деятельность.
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автомобили, учет, мапп

Старые новые правила: как абхазским автовладельцам пересечь границу

21:10 27.05.2022
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КПП Псоу - Sputnik Абхазия, 1920, 27.05.2022
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Абхазские автовладельцы, совершающие международные грузовые перевозки, отмечают, что на российско-абхазской границе им стали предъявлять дополнительные требования. По этому поводу 26 мая состоялось совещание правительства и представителей ФТС России в Абхазии.
О том, какие требования предъявляют автовладельцам, совершающим международные перевозки, касаются ли эти правила обычных водителей, читайте в материале Sputnik.
Сария Кварацхелия, Sputnik
Условия международных перевозок между Абхазией и Россией регулируются межправительственным соглашением от 2011 года. С мая 2022 года, по словам министра экономики Абхазии Кристины Озган, на границе стали предъявлять дополнительные требования к определенным категориям перевозчиков, в частности категории В, такси.
"То есть это наличие разрешительных документов, выданных уполномоченным органом внутри Абхазии и разрешение на въезд на территорию Республики Абхазия, которое также выдает уполномоченный орган, разрешение Российской Федерации на въезд на территорию Российской Федерации автотранспортных средств, осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки. Что создает определенные неудобства для наших перевозчиков, потому что это новые правила”, - отметила Кристина Озган.
По словам автоводителя Павла (имя изменено по просьбе собеседника - прим.), теперь при пересечении границы с него требуют лицензию и идентификационную карточку водителя, которые выдаются в Министерстве экономики Абхазии.
"У меня (оформлено) ИП, совершаю грузовые перевозки. Все эти документы у меня и раньше были - и лицензия, и идентификационная карточка. Но карточка была просрочена. Дело в том, что российская сторона не требовала предъявлять эти документы, и я не продлил карточку. А основной документ для въезда в Россию - дозвол (разрешение на въезд грузового автомобиля). При получении дозвола требовали только лицензию", - отметил Павел.

Ничего нового

В Государственном таможенном комитете Абхазии отметили, что эти правила были прописаны в Соглашении между правительствами Абхазии и России о международном автомобильном сообщении еще в 2011 году. Согласно документу, международные перевозки из Абхазии в России могут выполняться теми лицами, которые имеют:
Лицензию на осуществление международной перевозки пассажиров/грузов,
Идентификационную учетную карточку водителя транспорта.
Эти документы выдаются в Министерстве экономики Абхазии. По словам главного специалиста Отдела лицензирования Минэка Лики Кутелия, соискателями лицензии могут быть как индивидуальные предприниматели, так и юрлица, зарегистрированные в Абхазии.
"Тот человек, который извлекает прибыль от перевозки пассажиров или грузов, должен иметь лицензию. К лицензии прилагается идентификационная карточка водителя. Это неотъемлемая часть, потому что в лицензии мы пишем, кто владелец лицензии. Если это ИП, то его паспортные данные, ИНН и ОГРН (основной государственный регистрационный номер). Если это юрлицо, соответственно, юридический адрес, устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации устава, ИНН и справка с налоговой об отсутствии задолженности, техпаспорта и техосмотры транспортных единиц и трудовые договоры с водителями. Если юрлицо не имеет свое транспортное средство, оно может арендовать транспортное средство вместе с водителем. Тогда нужен договор аренды транспортного средства и трудовой договор с водителем. Если ИП, то это свидетельство о предпринимательской деятельности, ИНН, справка с налоговой, что нет задолженности по налогам и документы на машину - техпаспорт и техосмотр", - пояснила Лика Кутелия.
Лицензия бессрочная. Для ее получения необходимо заплатить 10 тысяч рублей. Идентификационная карточка водителя выдается бесплатно, но ее необходимо продлевать каждый год.
Оформить лицензию и идентификационную карточку можно в течение двух дней.
Если водителем автотранспортного средства выступает гражданин Российской Федерации, подтверждением трудоустройства в Абхазии служат:
Разрешение организации на привлечение и использование иностранных работников от Государственной миграционной службой Республики Абхазия,
Патент от Государственной миграционной службы Абхазии.
Однако это не все требования к тем, кто осуществляет международные перевозки. При пересечении абхазо-российской границы необходимо открывать и временный ввоз из Абхазии.
В Южном таможенном управлении отметили, что порядок временного ввоза из Абхазии на территорию Евразийского экономического союза транспорта, совершающего международные перевозки, регламентируется Таможенным кодексом ЕАЭС, Инструкцией, утвержденной решением Комиссии таможенного союза, и Соглашением о международном автомобильном сообщении.
Другими словами, водителю необходимо предъявить:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность человека, совершающего таможенные операции;
национальное или международное водительское удостоверение;
документы на транспорт;
документ о государственной регистрации и национальной принадлежности транспортного средства международной перевозки;
документы, подтверждающие маршрут следования.
В случае, если водитель - гражданин России и не имеет абхазского паспорта, то ему необходимо иметь:
свидетельство о регистрации транспортного средства в Абхазии,
договор, содержащий сведения о принятии на работу гражданина России в качестве водителя транспортного средства, а также командировочные предписания и маршрутные листы, подтверждающие заявленные сведения о необходимости совершения международной перевозки пассажиров.
"Какие-либо иные требования по предоставлению документов, в том числе в зависимости от собственности компании, участвующей в международных перевозках пассажиров, таможенным законодательством ЕАЭС и Российской Федерации не установлены", - уточнили в Южном таможенном управлении.
Также отмечается, что международные перевозки могут выполнять только те лица, которые, согласно законодательству своего государства, имеют лицензию на эту деятельность.
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