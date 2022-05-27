https://sputnik-abkhazia.ru/20220527/takie-obstoyatelstva-gitsba-i-kamkiya-o-smene-sistemy-obrazovaniya-v-rossii--1039282274.html
Такие обстоятельства: Гицба и Камкия о смене системы образования в России
Такие обстоятельства: Гицба и Камкия о смене системы образования в России
О плюсах и минусах Болонской системы образования в эфире радио Sputnik своим мнением поделились доцент кафедры теории и истории государства и права Сочинского... 27.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-27T17:13+0300
2022-05-27T17:13+0300
2022-05-27T17:13+0300
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Такие обстоятельства: Гицба и Камкия о смене системы образования в России
Такие обстоятельства: Гицба и Камкия о смене системы образования в России
Россия собирается выйти из Болонской системы образования. На эту модель Россия перешла в 2003 году. Считалось, что этот шаг осовременит высшее образование и даст возможность вузам участвовать в зарубежных проектах и программах обмена. Система предусматривает два уровня обучения: четыре года бакалавриата и два года магистратуры. Такая система работает и в Абхазии.Болонская система давно обсуждается в России, очень много критических моментов появлялось в процессе работы, и это возникло не сегодня, сказал Камкия в эфире радио."В России все чаще стали говорить об образовательном суверенитете, который должен укрепить идентичность, государственность, культуру. Идет процесс необходимости уникализации, укрепления своих основ. В системе должны быть особенности России. Они слабо учитываются при универсальном проекте и возникает необходимость привязать образовательные программы с национальной экономикой. В болонской системе много формального, бюрократического, которое является тормозом развития", – считает Камкия.Инар Гицба рассказал об особенностях советской системы образования, когда студент получал всеобъемлющие, обширные знания. Говоря о болонской системе, Гицба отметил, что двухуровневая система образования создает сложности, то есть после получения первого уровня человек не хочет продолжать учебу."Процент специалистов с полным образованием сокращается, а для нас это крайне плохо. Необходимо провести анализ существующей системы и ее эффективности", – отметил Гицба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, аудио
Такие обстоятельства: Гицба и Камкия о смене системы образования в России
О плюсах и минусах Болонской системы образования в эфире радио Sputnik своим мнением поделились доцент кафедры теории и истории государства и права Сочинского института РУДН, кандидат философских наук Беслан Камкия и депутат НС Абхазии Инар Гицба.
Россия собирается выйти из Болонской системы образования. На эту модель Россия перешла в 2003 году. Считалось, что этот шаг осовременит высшее образование и даст возможность вузам участвовать в зарубежных проектах и программах обмена. Система предусматривает два уровня обучения: четыре года бакалавриата и два года магистратуры. Такая система работает и в Абхазии.
Болонская система давно обсуждается в России, очень много критических моментов появлялось в процессе работы, и это возникло не сегодня, сказал Камкия в эфире радио.
"В России все чаще стали говорить об образовательном суверенитете, который должен укрепить идентичность, государственность, культуру. Идет процесс необходимости уникализации, укрепления своих основ. В системе должны быть особенности России. Они слабо учитываются при универсальном проекте и возникает необходимость привязать образовательные программы с национальной экономикой. В болонской системе много формального, бюрократического, которое является тормозом развития", – считает Камкия.
Инар Гицба рассказал об особенностях советской системы образования, когда студент получал всеобъемлющие, обширные знания. Говоря о болонской системе, Гицба отметил, что двухуровневая система образования создает сложности, то есть после получения первого уровня человек не хочет продолжать учебу.
"Процент специалистов с полным образованием сокращается, а для нас это крайне плохо. Необходимо провести анализ существующей системы и ее эффективности", – отметил Гицба.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.