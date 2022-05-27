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В Адыгее построят 160 новых объектов инфраструктуры в этом году

В Адыгее построят 160 новых объектов инфраструктуры в этом году

Республика Адыгея будет отмечать 100-летие со дня образования в этом году, в сводный план подготовки празднования вошло 100 мероприятий. 27.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-27T19:24+0300

2022-05-27T19:24+0300

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СУХУМ, 27 мая - Sputnik. В Адыгее построят 160 новых объектов инфраструктуры к столетнему юбилею республики, который отмечается в 2022 году, сообщается в Telegram-канале российского правительства. Проект будет реализован при содействии правительства России. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в регионе построят школы, медцентры, поликлиники, дороги, также будут проведены работы по благоустройству. За три года с учетом дотаций республике из федерального бюджета направили около 55 млрд рублей. На этот год сумма финансирования составляет почти 15 млрд рублей.

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россия, адыгея, новости, инфраструктура