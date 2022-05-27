https://sputnik-abkhazia.ru/20220527/vopros-k-onischenko-sputnik-abkhaziya-podklyuchitsya-k-press-konferentsii-akademika-ran-1039273460.html

Вопрос к Онищенко: Sputnik Абхазия подключится к пресс-конференции академика РАН

Вопрос к Онищенко: Sputnik Абхазия подключится к пресс-конференции академика РАН

30 мая в 10:00 из пресс-центра Sputnik Абхазия состоится подключение к пресс-конференции заместителя президента Российской академии образования, академика РАН... 27.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-27T10:48+0300

2022-05-27T10:48+0300

2022-05-27T11:00+0300

пресс-центр

геннадий онищенко

пресс-релизы

сухум

медицина

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В ходе мероприятия будут даны рекомендации по организации и проведению летних отпусков и школьных каникул в связи с текущей эпидемиологической обстановкой в стране и за рубежом.Также будут прокомментированы проблемы вакцинации от COVID-19, возможный рост заболеваемости к осеннему периоду, освещены вопросы, связанные с распространением в мире оспы обезьян.Отдельно будет прокомментирована информация о прекращении поставок в ЛНР и ДНР жизненно важных препаратов для больных диабетом, ВИЧ и СПИДом со стороны ВОЗ и Международного Комитета Красного Креста.

сухум

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

геннадий онищенко, пресс-релизы, сухум, медицина