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https://sputnik-abkhazia.ru/20220527/vopros-k-onischenko-sputnik-abkhaziya-podklyuchitsya-k-press-konferentsii-akademika-ran-1039273460.html
Вопрос к Онищенко: Sputnik Абхазия подключится к пресс-конференции академика РАН
Вопрос к Онищенко: Sputnik Абхазия подключится к пресс-конференции академика РАН
30 мая в 10:00 из пресс-центра Sputnik Абхазия состоится подключение к пресс-конференции заместителя президента Российской академии образования, академика РАН... 27.05.2022, Sputnik Абхазия
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пресс-центр
геннадий онищенко
пресс-релизы
сухум
медицина
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В ходе мероприятия будут даны рекомендации по организации и проведению летних отпусков и школьных каникул в связи с текущей эпидемиологической обстановкой в стране и за рубежом.Также будут прокомментированы проблемы вакцинации от COVID-19, возможный рост заболеваемости к осеннему периоду, освещены вопросы, связанные с распространением в мире оспы обезьян.Отдельно будет прокомментирована информация о прекращении поставок в ЛНР и ДНР жизненно важных препаратов для больных диабетом, ВИЧ и СПИДом со стороны ВОЗ и Международного Комитета Красного Креста.
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геннадий онищенко, пресс-релизы, сухум, медицина

Вопрос к Онищенко: Sputnik Абхазия подключится к пресс-конференции академика РАН

10:48 27.05.2022 (обновлено: 11:00 27.05.2022)
© Sputnik / Владимир ТрефиловАкадемик Российской академии наук (РАН), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке Геннадий Онищенко во время онлайн пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве.
Академик Российской академии наук (РАН), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке Геннадий Онищенко во время онлайн пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве. - Sputnik Абхазия, 1920, 27.05.2022
© Sputnik / Владимир Трефилов
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30 мая в 10:00 из пресс-центра Sputnik Абхазия состоится подключение к пресс-конференции заместителя президента Российской академии образования, академика РАН, профессора, доктора медицинских наук Геннадия Онищенко.
В ходе мероприятия будут даны рекомендации по организации и проведению летних отпусков и школьных каникул в связи с текущей эпидемиологической обстановкой в стране и за рубежом.

Также будут прокомментированы проблемы вакцинации от COVID-19, возможный рост заболеваемости к осеннему периоду, освещены вопросы, связанные с распространением в мире оспы обезьян.

Отдельно будет прокомментирована информация о прекращении поставок в ЛНР и ДНР жизненно важных препаратов для больных диабетом, ВИЧ и СПИДом со стороны ВОЗ и Международного Комитета Красного Креста.
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