Вопрос к Онищенко: Sputnik Абхазия подключится к пресс-конференции академика РАН
10:48 27.05.2022 (обновлено: 11:00 27.05.2022)
© Sputnik / Владимир ТрефиловАкадемик Российской академии наук (РАН), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке Геннадий Онищенко во время онлайн пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве.
© Sputnik / Владимир Трефилов
30 мая в 10:00 из пресс-центра Sputnik Абхазия состоится подключение к пресс-конференции заместителя президента Российской академии образования, академика РАН, профессора, доктора медицинских наук Геннадия Онищенко.
В ходе мероприятия будут даны рекомендации по организации и проведению летних отпусков и школьных каникул в связи с текущей эпидемиологической обстановкой в стране и за рубежом.
Также будут прокомментированы проблемы вакцинации от COVID-19, возможный рост заболеваемости к осеннему периоду, освещены вопросы, связанные с распространением в мире оспы обезьян.
Отдельно будет прокомментирована информация о прекращении поставок в ЛНР и ДНР жизненно важных препаратов для больных диабетом, ВИЧ и СПИДом со стороны ВОЗ и Международного Комитета Красного Креста.
Также будут прокомментированы проблемы вакцинации от COVID-19, возможный рост заболеваемости к осеннему периоду, освещены вопросы, связанные с распространением в мире оспы обезьян.
Отдельно будет прокомментирована информация о прекращении поставок в ЛНР и ДНР жизненно важных препаратов для больных диабетом, ВИЧ и СПИДом со стороны ВОЗ и Международного Комитета Красного Креста.