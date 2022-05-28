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Абхазская комедия: "Рассказ мула старого Хабуга" в фотоленте Sputnik
Абхазская комедия: "Рассказ мула старого Хабуга" в фотоленте Sputnik
Премьерный показ спектакля "Рассказ мула старого Хабуга" в РУСДРАМе состоится 29 мая, в 19:00. 28.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-28T14:32+0300
2022-05-28T14:32+0300
2022-05-28T14:32+0300
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В Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера состоялся пресс-показ, посвященный предстоящей премьере спектакля "Рассказ мула старого Хабуга".По словам директора театра, Ираклия Хинтба, зрители будут смеяться на протяжении всего спектакля - такой жизнеутверждающей получилась самая абхазская постановка РУСДРАМа, энциклопедия абхазской жизни.
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театр, фото , мультимедиа, фото
Абхазская комедия: "Рассказ мула старого Хабуга" в фотоленте Sputnik
Премьерный показ спектакля "Рассказ мула старого Хабуга" в РУСДРАМе состоится 29 мая, в 19:00.
В Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера состоялся пресс-показ, посвященный предстоящей премьере спектакля "Рассказ мула старого Хабуга".
По словам директора театра, Ираклия Хинтба, зрители будут смеяться на протяжении всего спектакля - такой жизнеутверждающей получилась самая абхазская постановка РУСДРАМа, энциклопедия абхазской жизни.
© Foto / Томас Тхайцук
В РУСДРАМе состоялся пресс-показ нового спектакля "Рассказ мула старого Хабуга".
В РУСДРАМе состоялся пресс-показ нового спектакля "Рассказ мула старого Хабуга".
© Foto / Томас Тхайцук
Он поставлен по мотивам одной из глав романа Фазиля Искандера "Сандро из Чегема".
Он поставлен по мотивам одной из глав романа Фазиля Искандера "Сандро из Чегема".
© Foto / Томас Тхайцук
Спектакль родился из эскиза режиссерской лаборатории "Сандро" в РУСДРАМе в 2021 году.
Спектакль родился из эскиза режиссерской лаборатории "Сандро" в РУСДРАМе в 2021 году.
© Foto / Томас Тхайцук
Тогда постановку признали лучшей работой режиссерской лаборатории.
Тогда постановку признали лучшей работой режиссерской лаборатории.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фазиль Искандер считал своей литературной задачей "взбодрить приунывших соотечественников".
Фазиль Искандер считал своей литературной задачей "взбодрить приунывших соотечественников".
© Foto / Томас Тхайцук
Спектакль наполнен уникальным абхазским юмором.
Спектакль наполнен уникальным абхазским юмором.
© Sputnik / Томас Тхайцук
За "Сандро из Чегема" писателя предлагали выдвинуть на Нобелевскую премию.
За "Сандро из Чегема" писателя предлагали выдвинуть на Нобелевскую премию.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Зрителей ждет увлекательное путешествие по искандеровской Абхазии.
Зрителей ждет увлекательное путешествие по искандеровской Абхазии.
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Рассказ мула старого Хабуга" длится полтора часа без антракта.
"Рассказ мула старого Хабуга" длится полтора часа без антракта.
© Foto / Томас Тхайцук
Премьерный показ спектакля состоится 29 мая в 19:00.
Премьерный показ спектакля состоится 29 мая в 19:00.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Его покажут на малой сцене РУСДРАМа.
Его покажут на малой сцене РУСДРАМа.