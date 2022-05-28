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Абхазская комедия: "Рассказ мула старого Хабуга" в фотоленте Sputnik
Абхазская комедия: "Рассказ мула старого Хабуга" в фотоленте Sputnik
Премьерный показ спектакля "Рассказ мула старого Хабуга" в РУСДРАМе состоится 29 мая, в 19:00. 28.05.2022, Sputnik Абхазия
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В Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера состоялся пресс-показ, посвященный предстоящей премьере спектакля "Рассказ мула старого Хабуга".По словам директора театра, Ираклия Хинтба, зрители будут смеяться на протяжении всего спектакля - такой жизнеутверждающей получилась самая абхазская постановка РУСДРАМа, энциклопедия абхазской жизни.
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театр, фото , мультимедиа, фото

Абхазская комедия: "Рассказ мула старого Хабуга" в фотоленте Sputnik

14:32 28.05.2022
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Премьерный показ спектакля "Рассказ мула старого Хабуга" в РУСДРАМе состоится 29 мая, в 19:00.
В Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера состоялся пресс-показ, посвященный предстоящей премьере спектакля "Рассказ мула старого Хабуга".
По словам директора театра, Ираклия Хинтба, зрители будут смеяться на протяжении всего спектакля - такой жизнеутверждающей получилась самая абхазская постановка РУСДРАМа, энциклопедия абхазской жизни.
© Foto / Томас Тхайцук

В РУСДРАМе состоялся пресс-показ нового спектакля "Рассказ мула старого Хабуга".

В РУСДРАМе состоялся пресс-показ нового спектакля &quot;Рассказ мула старого Хабуга&quot;. - Sputnik Абхазия
1/11
© Foto / Томас Тхайцук

В РУСДРАМе состоялся пресс-показ нового спектакля "Рассказ мула старого Хабуга".

© Foto / Томас Тхайцук

Он поставлен по мотивам одной из глав романа Фазиля Искандера "Сандро из Чегема".

Он поставлен по мотивам одной из глав романа Фазиля Искандера &quot;Сандро из Чегема&quot;. - Sputnik Абхазия
2/11
© Foto / Томас Тхайцук

Он поставлен по мотивам одной из глав романа Фазиля Искандера "Сандро из Чегема".

© Foto / Томас Тхайцук

Спектакль родился из эскиза режиссерской лаборатории "Сандро" в РУСДРАМе в 2021 году.

Спектакль родился из эскиза режиссерской лаборатории &quot;Сандро&quot; в РУСДРАМе в 2021 году. - Sputnik Абхазия
3/11
© Foto / Томас Тхайцук

Спектакль родился из эскиза режиссерской лаборатории "Сандро" в РУСДРАМе в 2021 году.

© Foto / Томас Тхайцук

Тогда постановку признали лучшей работой режиссерской лаборатории.

Тогда постановку признали лучшей работой режиссерской лаборатории. - Sputnik Абхазия
4/11
© Foto / Томас Тхайцук

Тогда постановку признали лучшей работой режиссерской лаборатории.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Фазиль Искандер считал своей литературной задачей "взбодрить приунывших соотечественников".

Фазиль Искандер считал своей литературной задачей &quot;взбодрить приунывших соотечественников&quot;. - Sputnik Абхазия
5/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Фазиль Искандер считал своей литературной задачей "взбодрить приунывших соотечественников".

© Foto / Томас Тхайцук

Спектакль наполнен уникальным абхазским юмором.

Спектакль наполнен уникальным абхазским юмором. - Sputnik Абхазия
6/11
© Foto / Томас Тхайцук

Спектакль наполнен уникальным абхазским юмором.

© Sputnik / Томас Тхайцук

За "Сандро из Чегема" писателя предлагали выдвинуть на Нобелевскую премию.

За &quot;Сандро из Чегема&quot; писателя предлагали выдвинуть на Нобелевскую премию. - Sputnik Абхазия
7/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

За "Сандро из Чегема" писателя предлагали выдвинуть на Нобелевскую премию.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Зрителей ждет увлекательное путешествие по искандеровской Абхазии.

Зрителей ждет увлекательное путешествие по искандеровской Абхазии. - Sputnik Абхазия
8/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Зрителей ждет увлекательное путешествие по искандеровской Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Рассказ мула старого Хабуга" длится полтора часа без антракта.

&quot;Рассказ мула старого Хабуга&quot; длится полтора часа без антракта. - Sputnik Абхазия
9/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Рассказ мула старого Хабуга" длится полтора часа без антракта.

© Foto / Томас Тхайцук

Премьерный показ спектакля состоится 29 мая в 19:00.

Премьерный показ спектакля состоится 29 мая в 19:00. - Sputnik Абхазия
10/11
© Foto / Томас Тхайцук

Премьерный показ спектакля состоится 29 мая в 19:00.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Его покажут на малой сцене РУСДРАМа.

Его покажут на малой сцене РУСДРАМа. - Sputnik Абхазия
11/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Его покажут на малой сцене РУСДРАМа.

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