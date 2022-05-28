https://sputnik-abkhazia.ru/20220528/abkhazskaya-komediya-rasskaz-mula-starogo-khabuga-v-fotolente-sputnik-1039282596.html

Абхазская комедия: "Рассказ мула старого Хабуга" в фотоленте Sputnik

Абхазская комедия: "Рассказ мула старого Хабуга" в фотоленте Sputnik

Премьерный показ спектакля "Рассказ мула старого Хабуга" в РУСДРАМе состоится 29 мая, в 19:00. 28.05.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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В Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера состоялся пресс-показ, посвященный предстоящей премьере спектакля "Рассказ мула старого Хабуга".По словам директора театра, Ираклия Хинтба, зрители будут смеяться на протяжении всего спектакля - такой жизнеутверждающей получилась самая абхазская постановка РУСДРАМа, энциклопедия абхазской жизни.

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