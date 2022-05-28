https://sputnik-abkhazia.ru/20220528/ekspert-rasskazal-smozhet-li-zapad-razvalit-rossiyu-kak-sssr-1039274048.html

Эксперт рассказал, сможет ли Запад развалить Россию, как СССР

Эксперт рассказал, сможет ли Запад развалить Россию, как СССР

Российский политический аналитик, главный редактор журнала "Евразия. Эксперт" Вячеслав Сутырин рассказал о том, кто на самом деле побеждает в сегодняшней... 28.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-28T11:22+0300

2022-05-28T11:22+0300

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Эксперт рассказал, сможет ли Запад развалить Россию, как СССР Эксперт рассказал, сможет ли Запад развалить Россию, как СССР

Проигрывает ли Россия медийное противостояние с Западом и какие уроки следует извлечь из советского прошлого, когда "Голос Америки" и радио "Свобода" – главные информационные орудия холодной войны – сыграли существенную роль в развале СССР.В беседе на радио Sputnik Беларусь Сутырин отметил, что перед развалом в Советском Союзе начался внутренний идеологический кризис."Тогда зерно упало на удобренную почву. Сейчас, бесспорно, ситуация коренным образом отличается – у нас нет идеологического кризиса. Американцы тогда сделали вид, что выиграли холодную войну, но это неверно. СССР сам сложил оружие в этой войне и добровольно был самораспущен", – заявил эксперт.По его словам, сегодня Запад фактически развернул против России и Беларуси глобальное информационное наступление."Оно нацелено на то, чтобы подорвать наш моральный дух, и в ход идут любые средства, используются любые методы. Однако не надо переоценивать силу этой пропагандистской машины. Западу приходится просто грубо закрывать наши СМИ, как в случае с RT, например. Тем самым они показывают свою собственную слабость. Они долго убеждали всех, что у России и Беларуси ничего не получится, но сейчас мир видит, что все получается. В итоге рано или поздно ситуация на Украине будет решена, и правда сыграет против Запада", – подчеркнул Сутырин.

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