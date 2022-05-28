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Голосование на повторных парламентских выборах в округе №8 в Сухуме завершилось
Голосование на повторных парламентских выборах в округе №8 в Сухуме завершилось
В округе №8 в Сухуме (Маякский) кандидаты борются за место в Народном Собрании Абхазии. 28.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-28T20:03+0300
2022-05-28T20:03+0300
2022-05-28T20:41+0300
сухум
выборы
народное собрание абхазии
парламент
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СУХУМ, 28 мая - Sputnik. Избирательные участки в округе №8 в Сухуме (Маякский), закрылись в 20:00.Выборы в Народное собрание Абхазии проходили 12 марта. Тогда в округе №8 баллотировалось 7 кандидатов. Во второй тур голосования вышли два двое из них - Леон Губаз и Наур Нармания. 26 марта, при повторном голосовании они получили получили равное количество голосов, из-за чего выборы были признаны не состоявшимися.В парламенте Абхазии 35 депутатов. Они избираются раз в пять лет. 33 из них были избраны за два тура выборов, еще один депутат был избран на повторных выборах в Гудаутском городском округе №18.
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сухум, выборы, народное собрание абхазии, парламент
Голосование на повторных парламентских выборах в округе №8 в Сухуме завершилось
20:03 28.05.2022 (обновлено: 20:41 28.05.2022)
В округе №8 в Сухуме (Маякский) кандидаты борются за место в Народном Собрании Абхазии.
СУХУМ, 28 мая - Sputnik. Избирательные участки в округе №8 в Сухуме (Маякский), закрылись в 20:00.
Порог явки в 27% был достигнут к 15:00, выборы на участке состоялись. Тогда проголосовало 1065 человек.
Выборы в Народное собрание Абхазии проходили 12 марта. Тогда в округе №8 баллотировалось 7 кандидатов. Во второй тур голосования вышли два двое из них - Леон Губаз и Наур Нармания. 26 марта, при повторном голосовании они получили получили равное количество голосов, из-за чего выборы были признаны не состоявшимися.
В парламенте Абхазии 35 депутатов. Они избираются раз в пять лет. 33 из них были избраны за два тура выборов, еще один депутат был избран на повторных выборах в Гудаутском городском округе №18.