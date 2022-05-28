https://sputnik-abkhazia.ru/20220528/khintba-o-gastrolyakh-rusdrama-v-rossii-uluchshat-i-ukrepyat-imidzh-abkhazii-1039277196.html

Хинтба о гастролях РУСДРАМа в России: улучшат и укрепят имидж Абхазии

Хинтба о гастролях РУСДРАМа в России: улучшат и укрепят имидж Абхазии

Русский театр драмы имени Фазиля Искандера проведет гастрольный тур по городам России с 10 по 20 июня и покажет три спектакля. 28.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-28T16:15+0300

2022-05-28T16:15+0300

2022-05-28T15:31+0300

радио

русдрам

культура

гастроли

театр

подкасты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1b/1039277299_435:235:2600:1453_1920x0_80_0_0_f4e2bdde9478c35b99dc88a453e7587d.jpg

Хинтба о гастролях РУСДРАМа в России: улучшат и укрепят имидж Абхазии Хинтба о гастролях РУСДРАМа в России: улучшат и укрепят имидж Абхазии

Русский театр драмы имени Фазиля Искандера проведет гастрольный тур по городам России с 10 по 20 июня и покажет три спектакля.По словам гендиректора РУСДРАМа, такие гастроли за границей способствует укреплению статуса национального театрального искусства Абхазии."Мы с большим удовольствием поедем на гастроли, чтобы встретиться со зрителями. Самое главное, что все это способствует упрочению статуса национального театрального искусства нашей страны. Мы в этом случае культурные агенты, послы, которые помогают улучшить, укрепить имидж Абхазии и наладить гуманитарные, культурные, человеческие связи между нашими странами", – сказал Хинтба.Полная версия беседы в аудиофайле.РУСДРАМ впервые примет участие в международном фестивале античного искусства "Боспорские агоны", который пройдет в Керчи. Театр из Абхазии сыграет 11 июня на развалинах античного амфитеатра в Крыму свой спектакль "Электра".Далее в рамках "Фестиваля русских зарубежных театров" в Тамбове РУСДРАМ сыграет комедию "Кьоджинские перепалки". Таким образом, театр в четвертый раз подряд станет частью этого события, которое проводится при поддержке Минкультуры России.В Туле в июне состоится проект Министерства культуры "Большие гастроли", и РУСДРАМ также примет в нем участие. Актерская труппа представит зрителям "Кьоджинские перепалки" и "Кровавую свадьбу" 18 и 19 июня.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

русдрам, культура, гастроли, театр, подкасты, аудио