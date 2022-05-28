https://sputnik-abkhazia.ru/20220528/nosovich-ukraine-nuzhno-chtoby-germaniya-za-nee-voevala-s-rossiey-1039289878.html

Носович: Украине нужно, чтобы Германия за нее воевала с Россией

Носович: Украине нужно, чтобы Германия за нее воевала с Россией

Посол Украины в Германии Андрей Мельник не раз обвинял немецкие власти в том, что объем оказанной Киеву помощи не достаточен для удовлетворения нужд страны. 28.05.2022, Sputnik Абхазия

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В интервью Sputnik политический аналитик Александр Носович рассказал, что Украина еще до начала специальной военной операции хотела, чтобы Германия воевала за нее с Россией. По той же причине, добавил Носович, Украина и стремится в НАТО, желая, чтобы ее проблемы в отношениях с Россией, которые Киев сам и создал, решали другие страны.Тем не менее, пока помощь Германии ограничивается поставками оружия и приемом украинских беженцев, чего, на взгляд Киева, недостаточно.

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