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Под угрозой исчезновения: печальная судьба Гудаутского вокзала
Под угрозой исчезновения: печальная судьба Гудаутского вокзала
Здание Гудаутской железнодорожной станции сдали в промышленную эксплуатацию в годы Великой Отечественной войны, в 1944 году. 28.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-28T17:20+0300
2022-05-28T17:20+0300
2022-05-28T17:20+0300
в абхазии
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гудаутский вокзал
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Вокзал, как и многие станции в Абхазии, был построен в стиле сталинского ампира. Его украшают величественные колонны, арки и витражи.За последние 30 лет здание Гудаутского вокзала пришло в упадок - крыша протекает, пол и стены портятся. На сегодняшний день функционирует лишь незначительная часть вокзала.Гудаутский вокзал нуждается в капитальном ремонте. Но на это, к сожалению, нужны большие суммы.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
гудаута, абхазия, гудаутский вокзал, видео
Под угрозой исчезновения: печальная судьба Гудаутского вокзала
Здание Гудаутской железнодорожной станции сдали в промышленную эксплуатацию в годы Великой Отечественной войны, в 1944 году.
Вокзал, как и многие станции в Абхазии, был построен в стиле сталинского ампира. Его украшают величественные колонны, арки и витражи.
За последние 30 лет здание Гудаутского вокзала пришло в упадок - крыша протекает, пол и стены портятся. На сегодняшний день функционирует лишь незначительная часть вокзала.
Гудаутский вокзал нуждается в капитальном ремонте. Но на это, к сожалению, нужны большие суммы.