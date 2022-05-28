https://sputnik-abkhazia.ru/20220528/pod-ugrozoy-ischeznoveniya-pechalnaya-sudba-gudautskogo-vokzala-1039294367.html

Под угрозой исчезновения: печальная судьба Гудаутского вокзала

Под угрозой исчезновения: печальная судьба Гудаутского вокзала

Здание Гудаутской железнодорожной станции сдали в промышленную эксплуатацию в годы Великой Отечественной войны, в 1944 году. 28.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-28T17:20+0300

2022-05-28T17:20+0300

2022-05-28T17:20+0300

в абхазии

гудаута

абхазия

гудаутский вокзал

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Вокзал, как и многие станции в Абхазии, был построен в стиле сталинского ампира. Его украшают величественные колонны, арки и витражи.За последние 30 лет здание Гудаутского вокзала пришло в упадок - крыша протекает, пол и стены портятся. На сегодняшний день функционирует лишь незначительная часть вокзала.Гудаутский вокзал нуждается в капитальном ремонте. Но на это, к сожалению, нужны большие суммы.

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гудаута, абхазия, гудаутский вокзал, видео