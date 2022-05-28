https://sputnik-abkhazia.ru/20220528/podolyaka-borba-za-peredel-mira-tolko-nachinaetsya-1039154941.html

Подоляка: борьба за передел мира только начинается

Подоляка: борьба за передел мира только начинается

Сегодняшние события на Украине всего лишь разминка, а главная война за передел мира еще впереди, считает журналист, политолог и блогер Юрий Подоляка. Он... 28.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-28T14:11+0300

2022-05-28T14:11+0300

2022-05-28T14:11+0300

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Подоляка: борьба за передел мира только начинается Подоляка: борьба за передел мира только начинается

Подоляка в своем Telegram-канале отмечает, что экономические санкции Евросоюза против России бьют в первую очередь по экономике этих стран, будет заметное обеднение населения, которое уже осенью и зимой может вылиться в социальные протесты."Российская Федерация перестраивается сегодня в игру в долгую, понимая, что никто с России уже санкции снимать не будет. Идет борьба за передел мира, и давить надо в первую очередь даже не киевский режим, а Европейский союз. Если будет раздавлен Евросоюз либо у него изменятся приоритеты, тогда Киеву придет конец", – сказал Подоляка.По его словам, жители Евросоюза, американцы и канадцы сегодня начинают жить плохо, в первую очередь не потому, что Россия плохая, а потому что их правители пытаются вычеркнуть РФ из мировой геополитики, хотя она имеет такое же право на земле.По мнению Подоляки, американцы и британцы пытаются превратить сегодня НАТО в более глобальную структуру с втягиванием новых членов с очевидным намерением противостоять не только России, но и Китаю."Это на самом деле очень важная угроза не только Китаю… и вот, имеем новую войну уже в Восточной Азии, в которую американцам важно втянуть и европейские страны. Очевидно, что европейские страны с небольшой охотой втянулись в экономическую войну с Россией, но с еще большей неохотой будут втягиваться в войну с Китаем. Для них, с учетом тех проблем, которые получат осенью-зимой, война с Китаем – приговор", – сказал Подоляка.По мнению журналиста, борьба за передел мира только начинается, а на Украине идет всего лишь разминка. Главные же противники США и Китай, пока еще не столкнулись между собой.

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в мире, санкции, война, сша, китай, евросоюз, россия, подкасты спецоперация россии в донбассе, аудио