https://sputnik-abkhazia.ru/20220529/metod-pylesosa-ekspert-otsenil-bolonskuyu-sistemu-obrazovaniya-1039300098.html
Метод "пылесоса": эксперт оценил Болонскую систему образования
Метод "пылесоса": эксперт оценил Болонскую систему образования
Декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков рассказал о своем отношении к Болонской системе образования, на которую Россия перешла в 2003 году. 29.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-29T15:44+0300
2022-05-29T15:44+0300
2022-05-29T22:04+0300
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Говоря о намерении России отказаться от Болонской системы, Виталий Третьяков в интервью радио Sputnik отметил, что отнесся к этому положительно.По его словам, Болонская система была создана для того, чтобы в рамках Европы создать условия для перетекания самых способных учеников выпускных классов и студентов начальных курсов в ведущие европейские вузы. Третьяков назвал это системой "пылесоса" – отбором всего самого лучшего, что есть на периферии.Третьяков добавил, что Болонская система нанесла вред российскому образованию, так как в советские годы троечники знали больше, чем нынешние отличники, потому что действует система, по которой предметам, возможно, которые им не пригодятся в профессии, не уделяется особого внимания.
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Метод "пылесоса": эксперт оценил Болонскую систему образования
15:44 29.05.2022 (обновлено: 22:04 29.05.2022)
Декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков рассказал о своем отношении к Болонской системе образования, на которую Россия перешла в 2003 году.
Говоря о намерении России отказаться от Болонской системы, Виталий Третьяков в интервью радио Sputnik
отметил, что отнесся к этому положительно.
По его словам, Болонская система была создана для того, чтобы в рамках Европы создать условия для перетекания самых способных учеников выпускных классов и студентов начальных курсов в ведущие европейские вузы. Третьяков назвал это системой "пылесоса" – отбором всего самого лучшего, что есть на периферии.
Третьяков добавил, что Болонская система нанесла вред российскому образованию, так как в советские годы троечники знали больше, чем нынешние отличники, потому что действует система, по которой предметам, возможно, которые им не пригодятся в профессии, не уделяется особого внимания.