https://sputnik-abkhazia.ru/20220529/metod-pylesosa-ekspert-otsenil-bolonskuyu-sistemu-obrazovaniya-1039300098.html

Метод "пылесоса": эксперт оценил Болонскую систему образования

Метод "пылесоса": эксперт оценил Болонскую систему образования

Декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков рассказал о своем отношении к Болонской системе образования, на которую Россия перешла в 2003 году. 29.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-29T15:44+0300

2022-05-29T15:44+0300

2022-05-29T22:04+0300

видео

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1d/1039303864_0:204:2916:1844_1920x0_80_0_0_755308ce685b9a5c4d4f37892dc32512.jpg

Говоря о намерении России отказаться от Болонской системы, Виталий Третьяков в интервью радио Sputnik отметил, что отнесся к этому положительно.По его словам, Болонская система была создана для того, чтобы в рамках Европы создать условия для перетекания самых способных учеников выпускных классов и студентов начальных курсов в ведущие европейские вузы. Третьяков назвал это системой "пылесоса" – отбором всего самого лучшего, что есть на периферии.Третьяков добавил, что Болонская система нанесла вред российскому образованию, так как в советские годы троечники знали больше, чем нынешние отличники, потому что действует система, по которой предметам, возможно, которые им не пригодятся в профессии, не уделяется особого внимания.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, видео