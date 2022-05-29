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Не ищу "дело жизни". Как найти нормальную, оплачиваемую работу?
Не ищу "дело жизни". Как найти нормальную, оплачиваемую работу?
У героини эпизода Екатерины двое детей. Она работала на разных работах, но не долго. Она многое умеет и многое нравится, но ничего сильно "не зажигает"... 29.05.2022, Sputnik Абхазия
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Не ищу "дело жизни". Как найти нормальную, оплачиваемую работу?
Не ищу "дело жизни". Как найти нормальную, оплачиваемую работу?
У героини эпизода Екатерины двое детей. Она работала на разных работах, но не долго. Она многое умеет и многое нравится, но ничего сильно "не зажигает". Екатерина хочет найти интересную работу со средним доходом и не может определиться с видом деятельности. Эксперты помогают найти ответы на вопросы прямо во время эпизода.Найти ответы на вопросы героине эпизода Екатерине помогают миллиардер, предприниматель Андрей Ковалев, клинический психолог, коуч, основатель психологического центра Григорий Мисютин и финансовый советник, предприниматель Елена Парий.Слушайте подкасты РИА Новости.
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Не ищу "дело жизни". Как найти нормальную, оплачиваемую работу?

11:50 29.05.2022
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Не ищу "дело жизни". Как найти нормальную, оплачиваемую работу?
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У героини эпизода Екатерины двое детей. Она работала на разных работах, но не долго. Она многое умеет и многое нравится, но ничего сильно "не зажигает". Екатерина хочет найти интересную работу со средним доходом и не может определиться с видом деятельности. Эксперты помогают найти ответы на вопросы прямо во время эпизода.
Найти ответы на вопросы героине эпизода Екатерине помогают миллиардер, предприниматель Андрей Ковалев, клинический психолог, коуч, основатель психологического центра Григорий Мисютин и финансовый советник, предприниматель Елена Парий.
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