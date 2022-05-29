https://sputnik-abkhazia.ru/20220529/ne-ischu-delo-zhizni-kak-nayti-normalnuyu-oplachivaemuyu-rabotu-1039298610.html
Не ищу "дело жизни". Как найти нормальную, оплачиваемую работу?
Не ищу "дело жизни". Как найти нормальную, оплачиваемую работу?
У героини эпизода Екатерины двое детей. Она работала на разных работах, но не долго. Она многое умеет и многое нравится, но ничего сильно "не зажигает"... 29.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-29T11:50+0300
2022-05-29T11:50+0300
2022-05-29T11:50+0300
радио
подкасты риа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1d/1039298584_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_73813e765db765005d19f98715258099.jpg
Не ищу "дело жизни". Как найти нормальную, оплачиваемую работу?
Не ищу "дело жизни". Как найти нормальную, оплачиваемую работу?
У героини эпизода Екатерины двое детей. Она работала на разных работах, но не долго. Она многое умеет и многое нравится, но ничего сильно "не зажигает". Екатерина хочет найти интересную работу со средним доходом и не может определиться с видом деятельности. Эксперты помогают найти ответы на вопросы прямо во время эпизода.Найти ответы на вопросы героине эпизода Екатерине помогают миллиардер, предприниматель Андрей Ковалев, клинический психолог, коуч, основатель психологического центра Григорий Мисютин и финансовый советник, предприниматель Елена Парий.Слушайте подкасты РИА Новости.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1d/1039298584_198:0:1158:720_1920x0_80_0_0_28204e110db351cab259184d9c9c115a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты риа, аудио
Не ищу "дело жизни". Как найти нормальную, оплачиваемую работу?
У героини эпизода Екатерины двое детей. Она работала на разных работах, но не долго. Она многое умеет и многое нравится, но ничего сильно "не зажигает". Екатерина хочет найти интересную работу со средним доходом и не может определиться с видом деятельности. Эксперты помогают найти ответы на вопросы прямо во время эпизода.
Найти ответы на вопросы героине эпизода Екатерине помогают миллиардер, предприниматель Андрей Ковалев, клинический психолог, коуч, основатель психологического центра Григорий Мисютин
и финансовый советник, предприниматель Елена Парий
.