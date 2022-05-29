Президент, охотник и семьянин: памяти Сергея Багапш

Сергей Васильевич Багапш родился 4 марта 1949 года в Сухуме Абхазской АССР. После выпуска из сухумской средней школы №10, он поступил в Грузинский институт субтропического хозяйства, который закончил в 1972 году со специальностью "ученый-агроном".Сергей Багапш начал свой путь в политику еще во времена СССР, с 1979 по 1980 год он был первым секретарем Абхазского обкома ЛКСМ Грузии, затем был первым секретарем Очамчырского райкома Компартии, а после распада Советского Союза стал председателем Очамчырского районного совета народных депутатов, побывал в должностях вице-премьера и премьер-министра Абхазии.В августе 2004 года общественно-политическое движение "Амцахара" выдвинуло Багапша кандидатом в президенты республики, его кандидатуру поддержало общественно-политическое движение "Единая Абхазия". Сергей Багапш возглавил страну во время тяжелого общественно-политического кризиса в 2004 году. При нем Россия признала суверенитет и независимость Абхазии в 2008 году. Багапш скоропостижно скончался во время второго президентского срока в мае 2011 года. Его именем названа одна из центральных площадей в Сухуме.
Действующий на тот момент президент Абхазии Сергей Багапш ушел из жизни 29 мая 2011 года.
Сергей Васильевич Багапш родился 4 марта 1949 года в Сухуме Абхазской АССР. После выпуска из сухумской средней школы №10, он поступил в Грузинский институт субтропического хозяйства, который закончил в 1972 году со специальностью "ученый-агроном".
Сергей Багапш начал свой путь в политику еще во времена СССР, с 1979 по 1980 год он был первым секретарем Абхазского обкома ЛКСМ Грузии, затем был первым секретарем Очамчырского райкома Компартии, а после распада Советского Союза стал председателем Очамчырского районного совета народных депутатов, побывал в должностях вице-премьера и премьер-министра Абхазии.
В августе 2004 года общественно-политическое движение "Амцахара" выдвинуло Багапша кандидатом в президенты республики, его кандидатуру поддержало общественно-политическое движение "Единая Абхазия".
Сергей Багапш возглавил страну во время тяжелого общественно-политического кризиса в 2004 году. При нем Россия признала суверенитет и независимость Абхазии в 2008 году.
Багапш скоропостижно скончался во время второго президентского срока в мае 2011 года. Его именем названа одна из центральных площадей в Сухуме.
На снимке Сергей Багапш с депутатами первого созыва Народного Собрания-Парламента Абхазии. В тот период он занимал пост первого вице-премьера республики. С 1997 по 1999 годы работал на посту премьер-министра Абхазии.
На снимке Сергей Багапш с депутатами первого созыва Народного Собрания-Парламента Абхазии. В тот период он занимал пост первого вице-премьера республики. С 1997 по 1999 годы работал на посту премьер-министра Абхазии.
Президенты Абхазии Сергей Багапш, Южной Осетии Эдуард Кокойты на заседании Госдумы России. Тогда депутаты приняли обращение к Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать инициативу о признании независимости непризнанных республик, формально входящих в состав Грузии.
Президенты Абхазии Сергей Багапш, Южной Осетии Эдуард Кокойты на заседании Госдумы России. Тогда депутаты приняли обращение к Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать инициативу о признании независимости непризнанных республик, формально входящих в состав Грузии.