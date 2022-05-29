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Президент, охотник и семьянин: памяти Сергея Багапш

Президент, охотник и семьянин: памяти Сергея Багапш

Действующий на тот момент президент Абхазии Сергей Багапш ушел из жизни 29 мая 2011 года. 29.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-29T13:20+0300

2022-05-29T13:20+0300

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в абхазии

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сергей багапш

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Сергей Васильевич Багапш родился 4 марта 1949 года в Сухуме Абхазской АССР. После выпуска из сухумской средней школы №10, он поступил в Грузинский институт субтропического хозяйства, который закончил в 1972 году со специальностью "ученый-агроном".Сергей Багапш начал свой путь в политику еще во времена СССР, с 1979 по 1980 год он был первым секретарем Абхазского обкома ЛКСМ Грузии, затем был первым секретарем Очамчырского райкома Компартии, а после распада Советского Союза стал председателем Очамчырского районного совета народных депутатов, побывал в должностях вице-премьера и премьер-министра Абхазии.В августе 2004 года общественно-политическое движение "Амцахара" выдвинуло Багапша кандидатом в президенты республики, его кандидатуру поддержало общественно-политическое движение "Единая Абхазия". Сергей Багапш возглавил страну во время тяжелого общественно-политического кризиса в 2004 году. При нем Россия признала суверенитет и независимость Абхазии в 2008 году. Багапш скоропостижно скончался во время второго президентского срока в мае 2011 года. Его именем названа одна из центральных площадей в Сухуме.

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фото , мультимедиа, сергей багапш, фото