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Президент, охотник и семьянин: памяти Сергея Багапш
Президент, охотник и семьянин: памяти Сергея Багапш
Действующий на тот момент президент Абхазии Сергей Багапш ушел из жизни 29 мая 2011 года. 29.05.2022, Sputnik Абхазия
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Сергей Васильевич Багапш родился 4 марта 1949 года в Сухуме Абхазской АССР. После выпуска из сухумской средней школы №10, он поступил в Грузинский институт субтропического хозяйства, который закончил в 1972 году со специальностью "ученый-агроном".Сергей Багапш начал свой путь в политику еще во времена СССР, с 1979 по 1980 год он был первым секретарем Абхазского обкома ЛКСМ Грузии, затем был первым секретарем Очамчырского райкома Компартии, а после распада Советского Союза стал председателем Очамчырского районного совета народных депутатов, побывал в должностях вице-премьера и премьер-министра Абхазии.В августе 2004 года общественно-политическое движение "Амцахара" выдвинуло Багапша кандидатом в президенты республики, его кандидатуру поддержало общественно-политическое движение "Единая Абхазия". Сергей Багапш возглавил страну во время тяжелого общественно-политического кризиса в 2004 году. При нем Россия признала суверенитет и независимость Абхазии в 2008 году. Багапш скоропостижно скончался во время второго президентского срока в мае 2011 года. Его именем названа одна из центральных площадей в Сухуме.
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фото , мультимедиа, сергей багапш, фото

Президент, охотник и семьянин: памяти Сергея Багапш

13:20 29.05.2022 (обновлено: 22:18 29.05.2022)
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Действующий на тот момент президент Абхазии Сергей Багапш ушел из жизни 29 мая 2011 года.
Сергей Васильевич Багапш родился 4 марта 1949 года в Сухуме Абхазской АССР. После выпуска из сухумской средней школы №10, он поступил в Грузинский институт субтропического хозяйства, который закончил в 1972 году со специальностью "ученый-агроном".
Сергей Багапш начал свой путь в политику еще во времена СССР, с 1979 по 1980 год он был первым секретарем Абхазского обкома ЛКСМ Грузии, затем был первым секретарем Очамчырского райкома Компартии, а после распада Советского Союза стал председателем Очамчырского районного совета народных депутатов, побывал в должностях вице-премьера и премьер-министра Абхазии.
В августе 2004 года общественно-политическое движение "Амцахара" выдвинуло Багапша кандидатом в президенты республики, его кандидатуру поддержало общественно-политическое движение "Единая Абхазия".
Сергей Багапш возглавил страну во время тяжелого общественно-политического кризиса в 2004 году. При нем Россия признала суверенитет и независимость Абхазии в 2008 году.
Багапш скоропостижно скончался во время второго президентского срока в мае 2011 года. Его именем названа одна из центральных площадей в Сухуме.
© Foto / из архива семьи Багапш

Сергей Багапш родился 4 марта 1949 года в Сухуме Абхазской АССР.

Сергей Багапш родился 4 марта 1949 года в Сухуме Абхазской АССР. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из архива семьи Багапш

Сергей Багапш родился 4 марта 1949 года в Сухуме Абхазской АССР.

© Foto / из архива семьи Багапш

По специальности второй президент Абхазии был ученым-агрономом.

По специальности второй президент Абхазии был ученым-агрономом. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из архива семьи Багапш

По специальности второй президент Абхазии был ученым-агрономом.

© Foto / Владимир Попов

На снимке Сергей Багапш с депутатами первого созыва Народного Собрания-Парламента Абхазии. В тот период он занимал пост первого вице-премьера республики. С 1997 по 1999 годы работал на посту премьер-министра Абхазии.

На снимке Сергей Багапш с депутатами первого созыва Народного Собрания-Парламента Абхазии. В тот период он занимал пост первого вице-премьера республики. С 1997 по 1999 годы работал на посту премьер-министра Абхазии. - Sputnik Абхазия
3/15
© Foto / Владимир Попов

На снимке Сергей Багапш с депутатами первого созыва Народного Собрания-Парламента Абхазии. В тот период он занимал пост первого вице-премьера республики. С 1997 по 1999 годы работал на посту премьер-министра Абхазии.

© Foto / предоставила Сангулия Ирма

Сергей Багапш умел находить общий язык с представителями всех поколений. О нем отзывались как об общительном, веселом и добродушном человеком.

Сергей Багапш умел находить общий язык с представителями всех поколений. О нем отзывались как об общительном, веселом и добродушном человеком. - Sputnik Абхазия
4/15
© Foto / предоставила Сангулия Ирма

Сергей Багапш умел находить общий язык с представителями всех поколений. О нем отзывались как об общительном, веселом и добродушном человеком.

© Foto / Владимир Попов

Второй президент Абхазии Сергей Багапш на церемонии инаугурации.

Второй президент Абхазии Сергей Багапш на церемонии инаугурации. - Sputnik Абхазия
5/15
© Foto / Владимир Попов

Второй президент Абхазии Сергей Багапш на церемонии инаугурации.

© Foto / Владимир Попов

Глава государства Сергей Багапш встречает министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Глава государства Сергей Багапш встречает министра иностранных дел России Сергея Лаврова. - Sputnik Абхазия
6/15
© Foto / Владимир Попов

Глава государства Сергей Багапш встречает министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

© Foto / Владимир Попов

Руководство Абхазии на памятной церемонии в честь первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.

Руководство Абхазии на памятной церемонии в честь первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Владимир Попов

Руководство Абхазии на памятной церемонии в честь первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.

© Sputnik / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

Президент России Дмитрий Медведев, президент Абхазии Сергей Багапш и президент Южной Осетии Эдуард Кокойты во время церемонии подписания в Кремле Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

Президент России Дмитрий Медведев, президент Абхазии Сергей Багапш и президент Южной Осетии Эдуард Кокойты во время церемонии подписания в Кремле Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Дмитрий Астахов
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Президент России Дмитрий Медведев, президент Абхазии Сергей Багапш и президент Южной Осетии Эдуард Кокойты во время церемонии подписания в Кремле Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

© Sputnik / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Президенты Абхазии Сергей Багапш, Южной Осетии Эдуард Кокойты на заседании Госдумы России. Тогда депутаты приняли обращение к Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать инициативу о признании независимости непризнанных республик, формально входящих в состав Грузии.

Президенты Абхазии Сергей Багапш, Южной Осетии Эдуард Кокойты на заседании Госдумы России. Тогда депутаты приняли обращение к Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать инициативу о признании независимости непризнанных республик, формально входящих в состав Грузии. - Sputnik Абхазия
9/15
© Sputnik / Владимир Федоренко
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Президенты Абхазии Сергей Багапш, Южной Осетии Эдуард Кокойты на заседании Госдумы России. Тогда депутаты приняли обращение к Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать инициативу о признании независимости непризнанных республик, формально входящих в состав Грузии.

© Foto / Владимир Попов

Глава государства раздает автографы школьникам.

Глава государства раздает автографы школьникам. - Sputnik Абхазия
10/15
© Foto / Владимир Попов

Глава государства раздает автографы школьникам.

© Sputnik / Владимир Федоренко

Сергей Багапш возглавил страну во время тяжелого общественно-политического и экономического кризиса в 2004 году. Ему удалось разрядить ситуацию в стране.

Сергей Багапш возглавил страну во время тяжелого общественно-политического и экономического кризиса в 2004 году. Ему удалось разрядить ситуацию в стране. - Sputnik Абхазия
11/15
© Sputnik / Владимир Федоренко

Сергей Багапш возглавил страну во время тяжелого общественно-политического и экономического кризиса в 2004 году. Ему удалось разрядить ситуацию в стране.

© Foto / Владимир Попов

На фото первый президент Абхазии Владислав Ардзинба и второй по счету глава республики Сергей Багапш.

На фото первый президент Абхазии Владислав Ардзинба и второй по счету глава республики Сергей Багапш. - Sputnik Абхазия
12/15
© Foto / Владимир Попов

На фото первый президент Абхазии Владислав Ардзинба и второй по счету глава республики Сергей Багапш.

© Sputnik / Владимир Попов / Перейти в фотобанк

Президент Абхазии Сергей Багапш (справа) во время встречи флагмана Черноморского флота ракетного крейсера "Москва" и группы боевых кораблей в порту Сухума.

Президент Абхазии Сергей Багапш (справа) во время встречи флагмана Черноморского флота ракетного крейсера &quot;Москва&quot; и группы боевых кораблей в порту Сухума. - Sputnik Абхазия
13/15
© Sputnik / Владимир Попов
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Президент Абхазии Сергей Багапш (справа) во время встречи флагмана Черноморского флота ракетного крейсера "Москва" и группы боевых кораблей в порту Сухума.

© Foto / из архива семьи Багапш

Сергей Багапш был большим поклонником охоты.

Сергей Багапш был большим поклонником охоты. - Sputnik Абхазия
14/15
© Foto / из архива семьи Багапш

Сергей Багапш был большим поклонником охоты.

© Foto / из семейного архива Багапш

Сергей Багапш в кругу своей большой семьи.

Сергей Багапш в кругу своей большой семьи. - Sputnik Абхазия
15/15
© Foto / из семейного архива Багапш

Сергей Багапш в кругу своей большой семьи.

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