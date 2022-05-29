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Саид Гобечия стал финалистом международного конкурса Гайдна
Саид Гобечия стал финалистом международного конкурса Гайдна
Конкурс Гайдна был основан в 2018 году в городе Рорау в Австрии, месте рождения композиторов Йозефа и Михаэля Гайднов. 29.05.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Оперный певец из Абхазии Саид Гобечия стал финалистом четвертого международного конкурса Гайдна, сообщает пресс-служба Министерства культуры Абхазии.Призовой фонд конкурса составляет 20 000€, он будет разделен между номинантами.Финал назначен на 29 мая, оценивать вокальные данные и исполнение конкурсантов будут оперные агенты и интенданты молодёжных оперных программ Европы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20201019/Solnyy-kontsert-abkhazskogo-opernogo-pevtsa-Saida-Gobechiya-sostoyalsya-v-Vene-1031126868.html
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музыка, культура, абхазия, новости

Саид Гобечия стал финалистом международного конкурса Гайдна

10:25 29.05.2022 (обновлено: 10:38 29.05.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукСаид Гобечия
Саид Гобечия - Sputnik Абхазия, 1920, 29.05.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Конкурс Гайдна был основан в 2018 году в городе Рорау в Австрии, месте рождения композиторов Йозефа и Михаэля Гайднов.
СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Оперный певец из Абхазии Саид Гобечия стал финалистом четвертого международного конкурса Гайдна, сообщает пресс-служба Министерства культуры Абхазии.
Помимо Гобечия, за главный приз будут бороться пятеро молодых певцов. Конкурс ориентирован на камерную и оперную музыку эпохи венского классицизма.
Призовой фонд конкурса составляет 20 000€, он будет разделен между номинантами.
Финал назначен на 29 мая, оценивать вокальные данные и исполнение конкурсантов будут оперные агенты и интенданты молодёжных оперных программ Европы.
Саид Гобечия - Sputnik Абхазия, 1920, 19.10.2020
Сольный концерт абхазского оперного певца Саида Гобечия состоялся в Вене
19 октября 2020, 14:45
В Абхазии
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