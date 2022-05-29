https://sputnik-abkhazia.ru/20220529/said-gobechiya-stal-finalistom-mezhdunarodnogo-konkursa-gaydna-1039297759.html
Саид Гобечия стал финалистом международного конкурса Гайдна
Саид Гобечия стал финалистом международного конкурса Гайдна
Конкурс Гайдна был основан в 2018 году в городе Рорау в Австрии, месте рождения композиторов Йозефа и Михаэля Гайднов. 29.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-29T10:25+0300
2022-05-29T10:25+0300
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СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Оперный певец из Абхазии Саид Гобечия стал финалистом четвертого международного конкурса Гайдна, сообщает пресс-служба Министерства культуры Абхазии.Призовой фонд конкурса составляет 20 000€, он будет разделен между номинантами.Финал назначен на 29 мая, оценивать вокальные данные и исполнение конкурсантов будут оперные агенты и интенданты молодёжных оперных программ Европы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20201019/Solnyy-kontsert-abkhazskogo-opernogo-pevtsa-Saida-Gobechiya-sostoyalsya-v-Vene-1031126868.html
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Саид Гобечия стал финалистом международного конкурса Гайдна
10:25 29.05.2022 (обновлено: 10:38 29.05.2022)
Конкурс Гайдна был основан в 2018 году в городе Рорау в Австрии, месте рождения композиторов Йозефа и Михаэля Гайднов.
СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Оперный певец из Абхазии Саид Гобечия стал финалистом четвертого международного конкурса Гайдна, сообщает пресс-служба Министерства культуры Абхазии.
Помимо Гобечия, за главный приз будут бороться пятеро молодых певцов. Конкурс ориентирован на камерную и оперную музыку эпохи венского классицизма.
Призовой фонд конкурса составляет 20 000€, он будет разделен между номинантами.
Финал назначен на 29 мая, оценивать вокальные данные и исполнение конкурсантов будут оперные агенты и интенданты молодёжных оперных программ Европы.