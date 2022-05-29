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Сложная жизнь и гордость за Абхазию: Сергей Багапш о себе

Сложная жизнь и гордость за Абхазию: Сергей Багапш о себе

Второй президент Абхазии Сергей Багапш ушел из жизни 29 мая 2011 года, 11 лет назад. 29.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-29T18:05+0300

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сергей багапш

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Еще в советские годы Сергей Багапш был видным общественным и политическим деятелем. После службы в армии он был сначала первым секретарем Абхазского обкома ЛКСМ Грузии, потом первым секретарем Очамчырского райкома КомпартииПервый год после распада СССР Багапш стал председателем Очамчырского районного совета народных депутатов. Затем, с 1992 по 1995 год, трудился на посту заместителя председателя Совета министров. После этого он работал в должности вице-премьера, премьер-министра, генерального директора "Черноморэнерго".В 2004 году, в период сложнейшего общественно-политического кризиса Сергей Багапш одержал победу на президентских выборах, в 2009 году он был избран президентом повторно.При нем Абхазия обрела независимость, стала самостоятельным суверенным государством, членом международного сообщества. Он многое вложил в развитие республики и ушел из жизни во время второго президентского срока, весной 2011 года.

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сергей багапш, видео, мультимедиа, видео