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Авиация России за сутки уничтожила 320 боевиков и 47 единиц вооружения ВСУ
Авиация России за сутки уничтожила 320 боевиков и 47 единиц вооружения ВСУ
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 30.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-30T11:40+0300
2022-05-30T11:40+0300
2022-05-30T11:52+0300
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СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Ударами российской авиации за сутки уничтожено 320 боевиков и 47 единиц вооружения Украины, сообщил во время утреннего брифинга в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены три пункта управления и 67 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, добавил он."Всего в результате ударов авиации за сутки уничтожено до 320 националистов, а также 47 единиц вооружения и военной техники ВСУ", – отметил он.Российскими средствами ПВО сбиты еще 15 украинских беспилотников, перехвачены девять снарядов украинских РСЗО "Смерч".Ракетными войсками и артиллерией поражены 62 пункта управления, 593 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и 55 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях.Также в результате артиллерийского удара по ангару на территории судостроительного завода "Океан" в Николаеве уничтожено более 15 украинских танков и боевых машин пехоты и пять артиллерийских орудий крупного калибра.
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авиация, вооружения, россия, украина, армия, министерство обороны рф, донбасс
Авиация России за сутки уничтожила 320 боевиков и 47 единиц вооружения ВСУ
11:40 30.05.2022 (обновлено: 11:52 30.05.2022)
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
СУХУМ, 30 мая – Sputnik.
Ударами российской авиации за сутки уничтожено 320 боевиков и 47 единиц вооружения Украины, сообщил
во время утреннего брифинга в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования поражены два командно-наблюдательных пункта батальонов ВСУ, узел связи, а также 34 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", – сказал генерал.
Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены три пункта управления и 67 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, добавил он.
"Всего в результате ударов авиации за сутки уничтожено до 320 националистов, а также 47 единиц вооружения и военной техники ВСУ", – отметил он.
Российскими средствами ПВО сбиты еще 15 украинских беспилотников, перехвачены девять снарядов украинских РСЗО "Смерч".
Ракетными войсками и артиллерией поражены 62 пункта управления, 593 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и 55 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях.
Уничтожены четыре установки реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", 46 единиц вооружения и украинской военной техники, а также склад боеприпасов в районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики.
Также в результате артиллерийского удара по ангару на территории судостроительного завода "Океан" в Николаеве уничтожено более 15 украинских танков и боевых машин пехоты и пять артиллерийских орудий крупного калибра.