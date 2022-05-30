https://sputnik-abkhazia.ru/20220530/aviatsiya-rossii-za-sutki-unichtozhila-320-boevikov-i-47-edinits-vooruzheniya-vsu-1039313727.html

Авиация России за сутки уничтожила 320 боевиков и 47 единиц вооружения ВСУ

Авиация России за сутки уничтожила 320 боевиков и 47 единиц вооружения ВСУ

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 30.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-30T11:40+0300

2022-05-30T11:40+0300

2022-05-30T11:52+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Ударами российской авиации за сутки уничтожено 320 боевиков и 47 единиц вооружения Украины, сообщил во время утреннего брифинга в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены три пункта управления и 67 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, добавил он."Всего в результате ударов авиации за сутки уничтожено до 320 националистов, а также 47 единиц вооружения и военной техники ВСУ", – отметил он.Российскими средствами ПВО сбиты еще 15 украинских беспилотников, перехвачены девять снарядов украинских РСЗО "Смерч".Ракетными войсками и артиллерией поражены 62 пункта управления, 593 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и 55 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях.Также в результате артиллерийского удара по ангару на территории судостроительного завода "Океан" в Николаеве уничтожено более 15 украинских танков и боевых машин пехоты и пять артиллерийских орудий крупного калибра.

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авиация, вооружения, россия, украина, армия, министерство обороны рф, донбасс