https://sputnik-abkhazia.ru/20220530/badra-gunba-prinyal-abazinskuyu-delegatsiyu-v-sukhume-1039320362.html

Бадра Гунба принял абазинскую делегацию в Сухуме

Бадра Гунба принял абазинскую делегацию в Сухуме

Государственный абазинский театр показал спектакль "По следам махаджиров" в Сухуме, а ансамбль "Меркурий" выступил с программой из 17 танцев народов Кавказа в... 30.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-30T18:34+0300

2022-05-30T18:34+0300

2022-05-30T18:34+0300

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СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Вице-президент Бадра Гунба принял делегацию Карачаево-Черкесской Республики, которая находится в Абхазии в рамках Дней культуры КЧР, стороны обсудили вопросы сотрудничества и реализации творческих контактов.В составе делегации абазинский ученый, писатель, доктор экономических наук, общественный деятель, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени Олег Этлухов, художественный руководитель и главный балетмейстер театра танца "Меркурий", заслуженный артист КЧР и Абхазии Мурат Гагиев и ветеран Отечественной войны народа Абхазии Мухарби Тарасунов.Приветствуя гостей, Гунба отметил, что Дни культуры - прекрасный повод для более тесного общения и взаимодействия с братьями-абазинами. Указом главы государства Аслана Бжания артисты Театра танца Государственной филармонии КЧР "Меркурий" и Государственного республиканского абазинского драматического театра были награждены почетными званиями "Заслуженный артист Республики Абхазия".Гости передали слова признательности и благодарности президенту Абхазии за столь высокую оценку их творчества.

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