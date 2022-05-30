https://sputnik-abkhazia.ru/20220530/badra-gunba-prinyal-abazinskuyu-delegatsiyu-v-sukhume-1039320362.html
Бадра Гунба принял абазинскую делегацию в Сухуме
Бадра Гунба принял абазинскую делегацию в Сухуме
Государственный абазинский театр показал спектакль "По следам махаджиров" в Сухуме, а ансамбль "Меркурий" выступил с программой из 17 танцев народов Кавказа в... 30.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-30T18:34+0300
2022-05-30T18:34+0300
2022-05-30T18:34+0300
в абхазии
культура
танцы
театр
кчр
новости
кавказ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1e/1039319332_0:3:1600:903_1920x0_80_0_0_c426739415908745180e30dff6f50d7a.jpg
СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Вице-президент Бадра Гунба принял делегацию Карачаево-Черкесской Республики, которая находится в Абхазии в рамках Дней культуры КЧР, стороны обсудили вопросы сотрудничества и реализации творческих контактов.В составе делегации абазинский ученый, писатель, доктор экономических наук, общественный деятель, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени Олег Этлухов, художественный руководитель и главный балетмейстер театра танца "Меркурий", заслуженный артист КЧР и Абхазии Мурат Гагиев и ветеран Отечественной войны народа Абхазии Мухарби Тарасунов.Приветствуя гостей, Гунба отметил, что Дни культуры - прекрасный повод для более тесного общения и взаимодействия с братьями-абазинами. Указом главы государства Аслана Бжания артисты Театра танца Государственной филармонии КЧР "Меркурий" и Государственного республиканского абазинского драматического театра были награждены почетными званиями "Заслуженный артист Республики Абхазия".Гости передали слова признательности и благодарности президенту Абхазии за столь высокую оценку их творчества.
кчр
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1e/1039319332_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_a716193b71fc831dac4224df140137dc.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, танцы, театр, кчр, новости, кавказ
Бадра Гунба принял абазинскую делегацию в Сухуме
Государственный абазинский театр показал спектакль "По следам махаджиров" в Сухуме, а ансамбль "Меркурий" выступил с программой из 17 танцев народов Кавказа в городах Абхазии.
СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Вице-президент Бадра Гунба принял делегацию Карачаево-Черкесской Республики, которая находится в Абхазии в рамках Дней культуры КЧР, стороны обсудили вопросы сотрудничества и реализации творческих контактов.
В составе делегации абазинский ученый, писатель, доктор экономических наук, общественный деятель, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени Олег Этлухов, художественный руководитель и главный балетмейстер театра танца "Меркурий", заслуженный артист КЧР и Абхазии Мурат Гагиев и ветеран Отечественной войны народа Абхазии Мухарби Тарасунов.
Приветствуя гостей, Гунба отметил, что Дни культуры - прекрасный повод для более тесного общения и взаимодействия с братьями-абазинами.
"Мы один этнос, и проведение таких мероприятий придает импульс развитию культурных и духовных связей между нами. "Меркурий" в эти дни продемонстрировал самобытность и культуру, что, безусловно было воспринято с большой теплотой абхазскими зрителями", - сказал вице-президент.
Указом главы государства Аслана Бжания артисты Театра танца Государственной филармонии КЧР "Меркурий" и Государственного республиканского абазинского драматического театра были награждены почетными званиями "Заслуженный артист Республики Абхазия".
Гости передали слова признательности и благодарности президенту Абхазии за столь высокую оценку их творчества.