https://sputnik-abkhazia.ru/20220530/blagotvoritelnaya-aktsiya-dobryy-kartofel-proydet-v-sukhume-1-iyunya-1039318008.html

Благотворительная акция "Добрый картофель" пройдет в Сухуме 1 июня

Благотворительная акция "Добрый картофель" пройдет в Сухуме 1 июня

Мероприятие пройдет на набережной Сухума и продлится с 17:00 до 20:30 вечера. 30.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-30T15:38+0300

2022-05-30T15:38+0300

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в абхазии

день защиты детей

новости

сухум

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СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Благотворительная акция ко Дню защиты детей "Праздник детства. Добрый картофель" пройдет в Сухуме 1 июня, сообщает соорганизатор мероприятия КБФ "Ашана".Акция состоится по адресу: улица Леона, 1 (напротив гостиницы "Рица").Все средства, вырученные в этот день с продажи двух видов приготовленного картофеля, будут направлены в фонд "Ашана". По традиции, кассирами будут работать популярные артисты, телеведущие, общественные деятели, блогеры, друзья и партнеры организаторов.В этом году будет устроена и ярмарка под открытым небом, на которой представят хенд-мейд продукцию. Кроме того, состоится благотворительная продажа изделий ручной работы и благотворительная лотерея.Для детей подготовлена праздничная развлекательная программа от профессиональных аниматоров.Кульминацией праздника станет беспроигрышная лотерея памятных призов и подарочных сертификатов.

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день защиты детей, новости, сухум