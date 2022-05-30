https://sputnik-abkhazia.ru/20220530/blagotvoritelnaya-aktsiya-dobryy-kartofel-proydet-v-sukhume-1-iyunya-1039318008.html
Благотворительная акция "Добрый картофель" пройдет в Сухуме 1 июня
Благотворительная акция "Добрый картофель" пройдет в Сухуме 1 июня
Мероприятие пройдет на набережной Сухума и продлится с 17:00 до 20:30 вечера. 30.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-30T15:38+0300
2022-05-30T15:38+0300
2022-05-30T16:41+0300
в абхазии
день защиты детей
новости
сухум
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СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Благотворительная акция ко Дню защиты детей "Праздник детства. Добрый картофель" пройдет в Сухуме 1 июня, сообщает соорганизатор мероприятия КБФ "Ашана".Акция состоится по адресу: улица Леона, 1 (напротив гостиницы "Рица").Все средства, вырученные в этот день с продажи двух видов приготовленного картофеля, будут направлены в фонд "Ашана". По традиции, кассирами будут работать популярные артисты, телеведущие, общественные деятели, блогеры, друзья и партнеры организаторов.В этом году будет устроена и ярмарка под открытым небом, на которой представят хенд-мейд продукцию. Кроме того, состоится благотворительная продажа изделий ручной работы и благотворительная лотерея.Для детей подготовлена праздничная развлекательная программа от профессиональных аниматоров.Кульминацией праздника станет беспроигрышная лотерея памятных призов и подарочных сертификатов.
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день защиты детей, новости, сухум
Благотворительная акция "Добрый картофель" пройдет в Сухуме 1 июня
15:38 30.05.2022 (обновлено: 16:41 30.05.2022)
Мероприятие пройдет на набережной Сухума и продлится с 17:00 до 20:30 вечера.
СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Благотворительная акция ко Дню защиты детей "Праздник детства. Добрый картофель" пройдет в Сухуме 1 июня, сообщает соорганизатор мероприятия КБФ "Ашана".
Акция состоится по адресу: улица Леона, 1 (напротив гостиницы "Рица").
"Только 1 июня, в День защиты детей, покупая картофель фри или картошку по-деревенски в сети ресторанов быстрого обслуживания "ABURGER" в Сухуме, каждый может внести свой вклад в лечение тяжелобольных детей Абхазии", – говорится в релизе.
Все средства, вырученные в этот день с продажи двух видов приготовленного картофеля, будут направлены в фонд "Ашана". По традиции, кассирами будут работать популярные артисты, телеведущие, общественные деятели, блогеры, друзья и партнеры организаторов.
В этом году будет устроена и ярмарка под открытым небом, на которой представят хенд-мейд продукцию. Кроме того, состоится благотворительная продажа изделий ручной работы и благотворительная лотерея.
Для детей подготовлена праздничная развлекательная программа от профессиональных аниматоров.
Кульминацией праздника станет беспроигрышная лотерея памятных призов и подарочных сертификатов.