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Часть Гудауты останется без света во вторник 31 мая
Часть Гудауты останется без света во вторник 31 мая
СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Часть Гудауты останется без света во вторник, 31 мая, следует из сообщения "Черноморэнерго". 30.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-30T10:30+0300
2022-05-30T10:30+0300
2022-05-30T10:44+0300
в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
новости
гудаута
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СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Часть Гудауты останется без света во вторник, 31 мая, следует из сообщения "Черноморэнерго".Завтра, 31 мая, с 10:00 до 17:00 в связи с ремонтно-профилактическими работами будет отключена подстанция "Гудаута-110", говорится в сообщении.Энергетики принесли извинения за неудобства, которые будут причинены обесточиванием.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
проблемы энергетической отрасли в абхазии, новости, гудаута
Часть Гудауты останется без света во вторник 31 мая
10:30 30.05.2022 (обновлено: 10:44 30.05.2022)
СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Часть Гудауты останется без света во вторник, 31 мая, следует из сообщения "Черноморэнерго".
Завтра, 31 мая, с 10:00 до 17:00 в связи с ремонтно-профилактическими работами будет отключена подстанция "Гудаута-110", говорится в сообщении.
Энергетики принесли извинения за неудобства, которые будут причинены обесточиванием.