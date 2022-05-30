https://sputnik-abkhazia.ru/20220530/chast-gudauty-ostanetsya-bez-sveta-vo-vtornik-31-maya--1039312213.html

Часть Гудауты останется без света во вторник 31 мая

Часть Гудауты останется без света во вторник 31 мая

СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Часть Гудауты останется без света во вторник, 31 мая, следует из сообщения "Черноморэнерго". 30.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-30T10:30+0300

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в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

новости

гудаута

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СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Часть Гудауты останется без света во вторник, 31 мая, следует из сообщения "Черноморэнерго".Завтра, 31 мая, с 10:00 до 17:00 в связи с ремонтно-профилактическими работами будет отключена подстанция "Гудаута-110", говорится в сообщении.Энергетики принесли извинения за неудобства, которые будут причинены обесточиванием.

гудаута

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проблемы энергетической отрасли в абхазии, новости, гудаута