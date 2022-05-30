https://sputnik-abkhazia.ru/20220530/detskie-lagerya-otdykh-v-abkhazii-i-novyy-virus-onischenko-otvetil-na-voprosy-smi-1039321729.html

Детские лагеря, отдых в Абхазии и новый вирус: Онищенко ответил на вопросы СМИ

Детские лагеря, отдых в Абхазии и новый вирус: Онищенко ответил на вопросы СМИ

Видеомост между пресс-центром МИА "Россия сегодня" и пресс-центром Информационного агентства Sputnik Абхазия состоялся в понедельник, 30 мая. 30.05.2022, Sputnik Абхазия

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В начале конференции заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал об организации детских летних лагерей, которые в скором времени возобновят свою деятельность.Доктор наук ответил на вопросы относительно нового вируса – оспы обезьян. По его словам, хоть болезнь и отмечена в двадцати странах Европейского Союза, количество случаев небольшое, и потому пока рано говорить о вакцинации от черной оспы (которой может заразиться человек – прим.) что также защищает от оспы обезьян.Говоря об условиях поддержания здоровья на курортах, академик подчеркнул, что в Абхазии более качественные пляжи, чем в Краснодарском крае. Благоприятный климат и восстановленная инфраструктура позволит Абхазии более эффективно развивать туристическую сферу, подчеркнул он.

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