https://sputnik-abkhazia.ru/20220530/eksperty-rasskazali-o-perspektivakh-rublya-i-inostrannoy-valyuty--1039300842.html

Эксперты рассказали о перспективах рубля и иностранной валюты

Эксперты рассказали о перспективах рубля и иностранной валюты

Почему доллар и евро подешевели, продолжит ли рубль свое укрепление, в эфире радио Sputnik рассказали председатель правления банка "Аврора" Георгий Абухба и... 30.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-30T10:50+0300

2022-05-30T10:50+0300

2022-05-30T11:30+0300

радио

подкасты

такие обстоятельства

финансы

валюта

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1d/1039300809_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_411acc6a885f09d0555f1ee871978172.jpg

Эксперты рассказали о перспективах рубля и иностранной валюты Эксперты рассказали о перспективах рубля и иностранной валюты

Нужно дифференцировать свои риски, поэтому средства нужно хранить в долларах, евро и естественно не забывать о рублях, сказал в интервью радио Sputnik начальник управления исследования информации и статистики Нацбанка Абхазии Георгий Квеквескири.Председатель правления банка "Аврора" Георгий Абухба сказал, что практически никто из коммерческих банков не продает наличную иностранную валюту.Если у клиента банка ранее был счет в долларах или евро, то банки дадут возможность снять наличную иностранную валюту. Для открывающих новые счета могут возникнуть проблемы с наличностью, это связано с ограничениями, которые введены в России, подчеркнул Абухба.Председатель правления банка "Аврора" Георгий Абухба рассказал, по какой причине цены на товары не становятся дешевле вслед за дешевеющим долларом и евро.При росте курса доллара и евро в первую очередь выросли цены на товары, завозимые из-за пределов России. Теперь, когда доллар откатился на приблизительно прежние значения, цена не спешит последовать за ним, отметил Георгий Абухба.Подробности слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, такие обстоятельства, финансы, валюта, экономика, аудио