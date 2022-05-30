https://sputnik-abkhazia.ru/20220530/eksperty-rasskazali-o-perspektivakh-rublya-i-inostrannoy-valyuty--1039300842.html
Эксперты рассказали о перспективах рубля и иностранной валюты
Эксперты рассказали о перспективах рубля и иностранной валюты
Почему доллар и евро подешевели, продолжит ли рубль свое укрепление, в эфире радио Sputnik рассказали председатель правления банка "Аврора" Георгий Абухба и... 30.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-30T10:50+0300
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Эксперты рассказали о перспективах рубля и иностранной валюты
Эксперты рассказали о перспективах рубля и иностранной валюты
Нужно дифференцировать свои риски, поэтому средства нужно хранить в долларах, евро и естественно не забывать о рублях, сказал в интервью радио Sputnik начальник управления исследования информации и статистики Нацбанка Абхазии Георгий Квеквескири.Председатель правления банка "Аврора" Георгий Абухба сказал, что практически никто из коммерческих банков не продает наличную иностранную валюту.Если у клиента банка ранее был счет в долларах или евро, то банки дадут возможность снять наличную иностранную валюту. Для открывающих новые счета могут возникнуть проблемы с наличностью, это связано с ограничениями, которые введены в России, подчеркнул Абухба.Председатель правления банка "Аврора" Георгий Абухба рассказал, по какой причине цены на товары не становятся дешевле вслед за дешевеющим долларом и евро.При росте курса доллара и евро в первую очередь выросли цены на товары, завозимые из-за пределов России. Теперь, когда доллар откатился на приблизительно прежние значения, цена не спешит последовать за ним, отметил Георгий Абухба.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, финансы, валюта, экономика, аудио
Эксперты рассказали о перспективах рубля и иностранной валюты
10:50 30.05.2022 (обновлено: 11:30 30.05.2022)
Почему доллар и евро подешевели, продолжит ли рубль свое укрепление, в эфире радио Sputnik рассказали председатель правления банка "Аврора" Георгий Абухба и начальник управления исследования информации и статистики Национального банка Абхазии Георгий Квеквескири.
Нужно дифференцировать свои риски, поэтому средства нужно хранить в долларах, евро и естественно не забывать о рублях, сказал в интервью радио Sputnik начальник управления исследования информации и статистики Нацбанка Абхазии Георгий Квеквескири.
Председатель правления банка "Аврора" Георгий Абухба сказал, что практически никто из коммерческих банков не продает наличную иностранную валюту.
"Потому что ее держат под тех клиентов, которые имеют счета в валюте и занимаются внешней торговлей, вся их жизнедеятельность связана с оборотом наличности, то есть долларов и евро. В то же время никто не мешает открывать гражданам счета в иностранной валюте, если мы говорим о том, чтобы рассматривать доллары или евро как средства сбережения, то никто не запрещает открыть счет и конвертировать в банке рубли в доллары или в евро", – подчеркнул он.
Если у клиента банка ранее был счет в долларах или евро, то банки дадут возможность снять наличную иностранную валюту. Для открывающих новые счета могут возникнуть проблемы с наличностью, это связано с ограничениями, которые введены в России, подчеркнул Абухба.
Председатель правления банка "Аврора" Георгий Абухба рассказал, по какой причине цены на товары не становятся дешевле вслед за дешевеющим долларом и евро.
"В первую очередь, это связано с тем, что были еще нарушены и логистические маршруты, потому что многие западные компании и бренды, которые пользовались большой популярностью на территории России, ушли с этого рынка. Потом многие западные страны ввели ограничения, соответственно, российским компаниям нужно было выстраивать новые логистические маршруты, и это неминуемо вело к удорожанию конечной цены. Несмотря на то, что курс откатился назад, цена за доставку, которая вкладывается в конечную цену, увеличилась", – подчеркнул он.
При росте курса доллара и евро в первую очередь выросли цены на товары, завозимые из-за пределов России. Теперь, когда доллар откатился на приблизительно прежние значения, цена не спешит последовать за ним, отметил Георгий Абухба.
Подробности слушайте в аудиофайле
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