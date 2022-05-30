https://sputnik-abkhazia.ru/20220530/kraski-goroda-s-vystavka-fotografiy-naaly-avidzba-otkrylas-v-tsvz-1039321045.html

Краски "Города С": выставка фотографий Наалы Авидзба открылась в ЦВЗ

Краски "Города С": выставка фотографий Наалы Авидзба открылась в ЦВЗ

На выставке фотографа Наалы Авидзба, посвященной столице Абхазии, собраны работы последних двух лет. 30.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-30T19:45+0300

2022-05-30T19:45+0300

2022-05-30T19:45+0300

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СУХУМ, 30 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Выставка фотографа Наалы Авидзба "Город С." открылась в Центральном выставочном зале 30 мая.На фотографиях Авидзба Сухум представлен во всех красках - алые закаты, теплые вечера, морские блики, "шум" волн, местные жители, рыбаки, трещины любимых зданий. Зритель увидел привычный Сухум глазами фотографа.Директор ЦВЗ Эльвира Арсалия рассказала, что на выставке представлены работы, которые были сделаны в течение двух лет."Каждая Выставка Наалы - это определенный этап, определенный интерес художника исследователя, наблюдателя. Город - это ее пространство, где она родилась, выросла, развивалась, открывала для себя новые истории. На мой взгляд, это очень будет интересно зрителю", - добавила она.Под впечатлением остались и гости выставки.Сама же автор была немногословна, поблагодарила пришедших и отметила, что будет рада, если какие-то из фотографий остались в сердцах гостей.Выставка продлится до конца недели.

https://sputnik-abkhazia.ru/20200519/Kraski-karantinnogo-Sukhumamay-v-stolitse-Abkhazii-1030158309.html

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