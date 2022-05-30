Краски "Города С": выставка фотографий Наалы Авидзба открылась в ЦВЗ
© Foto / Томас Тхайцук Фотовыставка фотографа Наалы Авидзба "Город С."
© Foto / Томас Тхайцук
На выставке фотографа Наалы Авидзба, посвященной столице Абхазии, собраны работы последних двух лет.
СУХУМ, 30 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Выставка фотографа Наалы Авидзба "Город С." открылась в Центральном выставочном зале 30 мая.
На фотографиях Авидзба Сухум представлен во всех красках - алые закаты, теплые вечера, морские блики, "шум" волн, местные жители, рыбаки, трещины любимых зданий. Зритель увидел привычный Сухум глазами фотографа.
Директор ЦВЗ Эльвира Арсалия рассказала, что на выставке представлены работы, которые были сделаны в течение двух лет.
"Каждая Выставка Наалы - это определенный этап, определенный интерес художника исследователя, наблюдателя. Город - это ее пространство, где она родилась, выросла, развивалась, открывала для себя новые истории. На мой взгляд, это очень будет интересно зрителю", - добавила она.
© Foto / Томас Тхайцук Фотовыставка фотографа Наалы Авидзба "Город С."
1/3
© Foto / Томас Тхайцук
Фотовыставка фотографа Наалы Авидзба "Город С."
© Foto / Томас Тхайцук Фотовыставка фотографа Наалы Авидзба "Город С."
2/3
© Foto / Томас Тхайцук
Фотовыставка фотографа Наалы Авидзба "Город С."
© Foto / Томас Тхайцук Фотовыставка фотографа Наалы Авидзба "Город С."
3/3
© Foto / Томас Тхайцук
Фотовыставка фотографа Наалы Авидзба "Город С."
1/3
© Foto / Томас Тхайцук
Фотовыставка фотографа Наалы Авидзба "Город С."
2/3
© Foto / Томас Тхайцук
Фотовыставка фотографа Наалы Авидзба "Город С."
3/3
© Foto / Томас Тхайцук
Фотовыставка фотографа Наалы Авидзба "Город С."
Под впечатлением остались и гости выставки.
"Я живу в Сухуме всю жизнь, но мне не всегда удается поймать его красоты и запечатлеть их в памяти. А у фотографа это получилось, как будто гуляешь не по выставочному залу, а по самым красивым уголкам города", - сказала одна из посетительниц.
Сама же автор была немногословна, поблагодарила пришедших и отметила, что будет рада, если какие-то из фотографий остались в сердцах гостей.
Выставка продлится до конца недели.
19 мая 2020, 17:21