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Минздрав ДНР уточнил данные по погибшим при обстреле школ Донецка
Минздрав ДНР уточнил данные по погибшим при обстреле школ Донецка
Обстрел по центру города был произведен в понедельник около 11:00, повреждения получили здания трех школ. 30.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-30T16:45+0300
2022-05-30T16:45+0300
2022-05-30T16:55+0300
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СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Число пострадавших в результате обстрела Ворошиловского и Буденовского районов Донецка составило 18 человек, погибли три человека, сообщил Минздрав Донецкой Народной Республики в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск погибли пять человек, 16 ранены, а среди погибших есть подросток 2009 года рождения.Всего в ДНР за восемь лет конфликта погибли 117 детей, из них 35 – с февраля 2022 года – данные Минздрава республики.
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днр, донбасс, дети, вооруженные силы украины, новости
Минздрав ДНР уточнил данные по погибшим при обстреле школ Донецка
16:45 30.05.2022 (обновлено: 16:55 30.05.2022)
Обстрел по центру города был произведен в понедельник около 11:00, повреждения получили здания трех школ.
СУХУМ, 30 мая – Sputnik.
Число пострадавших в результате обстрела Ворошиловского и Буденовского районов Донецка составило 18 человек, погибли три человека, сообщил Минздрав Донецкой Народной Республики в Telegram-канале
.
"По состоянию на 13:24 30 мая 2022 года в результате обстрела в Ворошиловском и Буденовском районах Донецка пострадали 18 человек, из которых 16 взрослых и два ребенка. Всем пациентам оказана необходимая медицинская помощь. Также в результате обстрела погибли три человека, из которых один ребенок", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск погибли пять человек, 16 ранены, а среди погибших есть подросток 2009 года рождения.
Всего в ДНР за восемь лет конфликта погибли 117 детей, из них 35 – с февраля 2022 года – данные Минздрава республики.