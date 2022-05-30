https://sputnik-abkhazia.ru/20220530/minzdrav-dnr-utochnil-dannye-po-pogibshim-pri-obstrele-shkol-donetska-1039318629.html

Минздрав ДНР уточнил данные по погибшим при обстреле школ Донецка

Минздрав ДНР уточнил данные по погибшим при обстреле школ Донецка

Обстрел по центру города был произведен в понедельник около 11:00, повреждения получили здания трех школ. 30.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-30T16:45+0300

2022-05-30T16:45+0300

2022-05-30T16:55+0300

днр

донбасс

дети

вооруженные силы украины

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0f/1038127641_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_408319b80591dce3973c4397a9589e9c.jpg

СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Число пострадавших в результате обстрела Ворошиловского и Буденовского районов Донецка составило 18 человек, погибли три человека, сообщил Минздрав Донецкой Народной Республики в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск погибли пять человек, 16 ранены, а среди погибших есть подросток 2009 года рождения.Всего в ДНР за восемь лет конфликта погибли 117 детей, из них 35 – с февраля 2022 года – данные Минздрава республики.

донбасс

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

днр, донбасс, дети, вооруженные силы украины, новости