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Онищенко рассказал о перспективах вакцинации от COVID-19, сезонного гриппа и оспы
Онищенко рассказал о перспективах вакцинации от COVID-19, сезонного гриппа и оспы
В Абхазии более качественные пляжи, чем в Краснодарском крае, сказал заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор... 30.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-30T14:31+0300
2022-05-30T14:31+0300
2022-05-30T14:36+0300
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Онищенко рассказал о перспективах вакцинации от Covid-19, сезонного гриппа и оспы
Онищенко рассказал о перспективах вакцинации от Covid-19, сезонного гриппа и оспы
Видеомост между пресс-центром МИА "Россия сегодня" и пресс-центром Информационного агентства Sputnik Абхазия состоялся в понедельник, 30 мая.В ходе пресс-конференции, заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ, помощник министра здравоохранения Абхазии Алиса Матуа задала вопрос о том, как дальше будет проходить вакцинация от COVID-19 и будет ли начата вакцинация от оспы обезьян.Кроме того, Онищенко оценил эпидсостояние курортов Абхазии. В частности, по словам Геннадия Онищенко, в Абхазии более качественные пляжи, чем в Краснодарском крае, а пляжная зона более мягкая. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19, воспаления, грипп, аудио
Онищенко рассказал о перспективах вакцинации от COVID-19, сезонного гриппа и оспы
14:31 30.05.2022 (обновлено: 14:36 30.05.2022)
В Абхазии более качественные пляжи, чем в Краснодарском крае, сказал заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
Видеомост между пресс-центром МИА "Россия сегодня" и пресс-центром Информационного агентства Sputnik Абхазия состоялся в понедельник, 30 мая.
В ходе пресс-конференции, заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ, помощник министра здравоохранения Абхазии Алиса Матуа задала вопрос о том, как дальше будет проходить вакцинация от COVID-19 и будет ли начата вакцинация от оспы обезьян.
Кроме того, Онищенко оценил эпидсостояние курортов Абхазии. В частности, по словам Геннадия Онищенко, в Абхазии более качественные пляжи, чем в Краснодарском крае, а пляжная зона более мягкая.
Подробности слушайте в аудиофайле
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