https://sputnik-abkhazia.ru/20220530/onischenko-rasskazal-o-perspektivakh-vaktsinatsii-ot-covid-19-sezonnogo-grippa-i-ospy--1039317087.html

Онищенко рассказал о перспективах вакцинации от COVID-19, сезонного гриппа и оспы

Онищенко рассказал о перспективах вакцинации от COVID-19, сезонного гриппа и оспы

В Абхазии более качественные пляжи, чем в Краснодарском крае, сказал заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор... 30.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-30T14:31+0300

2022-05-30T14:31+0300

2022-05-30T14:36+0300

радио

подкасты

абхазия

мировая пандемия коронавируса covid-19

воспаления

грипп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1e/1039316738_0:0:2369:1333_1920x0_80_0_0_3600db902349040c7a355fbde0062e06.jpg

Онищенко рассказал о перспективах вакцинации от Covid-19, сезонного гриппа и оспы Онищенко рассказал о перспективах вакцинации от Covid-19, сезонного гриппа и оспы

Видеомост между пресс-центром МИА "Россия сегодня" и пресс-центром Информационного агентства Sputnik Абхазия состоялся в понедельник, 30 мая.В ходе пресс-конференции, заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ, помощник министра здравоохранения Абхазии Алиса Матуа задала вопрос о том, как дальше будет проходить вакцинация от COVID-19 и будет ли начата вакцинация от оспы обезьян.Кроме того, Онищенко оценил эпидсостояние курортов Абхазии. В частности, по словам Геннадия Онищенко, в Абхазии более качественные пляжи, чем в Краснодарском крае, а пляжная зона более мягкая. Подробности слушайте в аудиофайле.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19, воспаления, грипп, аудио