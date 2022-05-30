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Онищенко сравнил пляжи Абхазии и Краснодарского края

Онищенко сравнил пляжи Абхазии и Краснодарского края

Видеомост между пресс-центром МИА "Россия сегодня" и пресс-центром Информационного агентства Sputnik Абхазия состоялся в понедельник, 30 мая. 30.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-30T17:24+0300

2022-05-30T17:24+0300

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СУХУМ, 30 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Абхазии более качественные пляжи, чем в Краснодарском крае, сказал заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко."Люди должны ложиться в семь слоев, чтобы загорать (на пляжах Краснодарского края – прим.), понятно, что никто такого не делал, но, тем не менее, это говорит о том, что у нас потребности в отдыхе гораздо больше", – отметил он.Пляжную зону Абхазии Онищенко назвал более мягкой, по сравнению с зоной в Краснодарском крае.Онищенко считает, что для того, чтобы развивать туристическую отрасль Абхазии, следует более активно привлекать частный бизнес как национальный, так и российский."Как национальный бизнес, так и создавать предпочтения для российских компаний, которые готовы вкладываться в развитие инфраструктуры, отдыха не только детского, но и санаторно-курортного. Также нужно работать над возрождением тех легендарных и в какой-то мере сакральных курортных зон, где отдыхало и высшее руководство нашей единой страны и не только оно", – сказал Онищенко.Благоприятный климат и восстановленная инфраструктура позволит Абхазии более эффективно развивать туристическую сферу, подчеркнул он.

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