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Онищенко сравнил пляжи Абхазии и Краснодарского края
Онищенко сравнил пляжи Абхазии и Краснодарского края
Видеомост между пресс-центром МИА "Россия сегодня" и пресс-центром Информационного агентства Sputnik Абхазия состоялся в понедельник, 30 мая. 30.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-30T17:24+0300
2022-05-30T17:24+0300
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СУХУМ, 30 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Абхазии более качественные пляжи, чем в Краснодарском крае, сказал заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко."Люди должны ложиться в семь слоев, чтобы загорать (на пляжах Краснодарского края – прим.), понятно, что никто такого не делал, но, тем не менее, это говорит о том, что у нас потребности в отдыхе гораздо больше", – отметил он.Пляжную зону Абхазии Онищенко назвал более мягкой, по сравнению с зоной в Краснодарском крае.Онищенко считает, что для того, чтобы развивать туристическую отрасль Абхазии, следует более активно привлекать частный бизнес как национальный, так и российский."Как национальный бизнес, так и создавать предпочтения для российских компаний, которые готовы вкладываться в развитие инфраструктуры, отдыха не только детского, но и санаторно-курортного. Также нужно работать над возрождением тех легендарных и в какой-то мере сакральных курортных зон, где отдыхало и высшее руководство нашей единой страны и не только оно", – сказал Онищенко.Благоприятный климат и восстановленная инфраструктура позволит Абхазии более эффективно развивать туристическую сферу, подчеркнул он.
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отдых, отдых в абхазии, туризм, новости
Онищенко сравнил пляжи Абхазии и Краснодарского края
17:24 30.05.2022 (обновлено: 17:39 30.05.2022)
Видеомост между пресс-центром МИА "Россия сегодня" и пресс-центром Информационного агентства Sputnik Абхазия состоялся в понедельник, 30 мая.
СУХУМ, 30 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Абхазии более качественные пляжи, чем в Краснодарском крае, сказал заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
"Люди должны ложиться в семь слоев, чтобы загорать (на пляжах Краснодарского края – прим.), понятно, что никто такого не делал, но, тем не менее, это говорит о том, что у нас потребности в отдыхе гораздо больше", – отметил он.
Пляжную зону Абхазии Онищенко назвал более мягкой, по сравнению с зоной в Краснодарском крае.
"Потому что у нас более обрывистый берег, у вас есть галька, и самое главное, что нет гор (в непосредственной поблизости - прим.), которые принципиально меняют структуру климата, влажности и так далее. Поэтому это все нужно использовать и нам с вами работать в этом направлении", – подчеркнул он.
Онищенко считает, что для того, чтобы развивать туристическую отрасль Абхазии, следует более активно привлекать частный бизнес как национальный, так и российский.
"Как национальный бизнес, так и создавать предпочтения для российских компаний, которые готовы вкладываться в развитие инфраструктуры, отдыха не только детского, но и санаторно-курортного. Также нужно работать над возрождением тех легендарных и в какой-то мере сакральных курортных зон, где отдыхало и высшее руководство нашей единой страны и не только оно", – сказал Онищенко.
Благоприятный климат и восстановленная инфраструктура позволит Абхазии более эффективно развивать туристическую сферу, подчеркнул он.